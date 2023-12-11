Bu Altcoin’e Yüz Binlerce Dolar Yatıran Balina Durmuyor! Yeniden Toplamaya Başladı!

Altcoin piyasası Bitcoin‘in (BTC) fiyatının günün ilk saatlerinde 40 bin 500 dolara kadar çekilmesi sonrası sert şekilde düştü. Bu düşüş özellikle aşırı kaldıraç kullanan yatırımcıların piyasa dışına itilmesine neden olurken spot taraftaki yatırımcılar için bir satın alım fırsatı oldu. Kripto para balinası forknounnoworlose36eth.eth bu son düşüşü bir satın alım fırsatı olarak değerlendirerek 1 milyon doların üzerinde Maker (MKR) satın aldı.

Kripto Para Balinası Yüklü Şekilde MKR Biriktiriyor

Zincir içi veri platformu Spot On Chain, eski adıyla blurr.eth yeni adıyla forknounnoworlose36eth.eth kripto para balinası son 2 saat içinde 1.14 milyon dolar değerinde Dai (DAI) stablecoin’i karşılığında ortalama bin 345 dolardan yüzlerce adet MKR satın aldığını bildirdi.

Spot On Chain’in sağladığı zincir içi veriler kripto para balinasının son 4 gün içinde 3.84 milyon dolar değerinde DAI karşılığında ortalama bin 411 dolardan 2 bin 721 adet MKR satın aldığını gösteriyor. Bu da kripto para balinasının aşırı yükseliş bekleyen tarafta yer aldığını ve düzeltmeleri diğer bir deyişle geri çekilmeleri bir satın alım fırsatı olarak görerek hareket ettiği anlamına geliyor.

Maker Protokolü’nün MKR Fiyatında Son Durum

Kullanıcıların DAI stablecoin’i çıkarmasına ve yönetmesine olanak tanıyan ve MakerDAO ve Maker Protokolü’nün yönetim token’i olan MKR güncel verilerle son 24 saatte yüzde 5,10 düşüşle bin 346 dolardan işlem görüyor.

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler MKR‘ın fiyatının son 7 günde yüzde 10,92 düştüğünü ancak son 30 günde ise yüzde 4,04 arttığını ortaya koyuyor. Dahası altcoin’in fiyatı yılın ilk gününden bu yana yüzde 163,57 oranında artmış durumda.

Şu anda MKR’ın fiyatı kripto para balinasının alım ortalamasının altında. Bu da kripto para balinasının buralardan yeni alım ya da alımlar yaparak alım ortalamasını aşağı çekmek üzere hareket edebileceği anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.