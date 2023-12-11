ALTCOIN

Bu Altcoin’e Yüz Binlerce Dolar Yatıran Balina Durmuyor! Yeniden Toplamaya Başladı!

Özet

  • Altcoin piyasası, Bitcoin'in fiyatının 40 bin 500 dolara kadar çekilmesiyle sert şekilde düştü.
  • Kripto para balinası forknounnoworlose36eth.eth, bu düşüşü bir satın alma fırsatı olarak değerlendirdi.
  • Balina 1 milyon doların üzerinde Maker (MKR) satın aldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Altcoin piyasası Bitcoin‘in (BTC) fiyatının günün ilk saatlerinde 40 bin 500 dolara kadar çekilmesi sonrası sert şekilde düştü. Bu düşüş özellikle aşırı kaldıraç kullanan yatırımcıların piyasa dışına itilmesine neden olurken spot taraftaki yatırımcılar için bir satın alım fırsatı oldu. Kripto para balinası forknounnoworlose36eth.eth bu son düşüşü bir satın alım fırsatı olarak değerlendirerek 1 milyon doların üzerinde Maker (MKR) satın aldı.

Alt Başlıklar
Kripto Para Balinası Yüklü Şekilde MKR BiriktiriyorMaker Protokolü’nün MKR Fiyatında Son Durum

Kripto Para Balinası Yüklü Şekilde MKR Biriktiriyor

Zincir içi veri platformu Spot On Chain, eski adıyla blurr.eth yeni adıyla forknounnoworlose36eth.eth kripto para balinası son 2 saat içinde 1.14 milyon dolar değerinde Dai (DAI) stablecoin’i karşılığında ortalama bin 345 dolardan yüzlerce adet MKR satın aldığını bildirdi.

Spot On Chain’in sağladığı zincir içi veriler kripto para balinasının son 4 gün içinde 3.84 milyon dolar değerinde DAI karşılığında ortalama bin 411 dolardan 2 bin 721 adet MKR satın aldığını gösteriyor. Bu da kripto para balinasının aşırı yükseliş bekleyen tarafta yer aldığını ve düzeltmeleri diğer bir deyişle geri çekilmeleri bir satın alım fırsatı olarak görerek hareket ettiği anlamına geliyor.

Maker Protokolü’nün MKR Fiyatında Son Durum

Kullanıcıların DAI stablecoin’i çıkarmasına ve yönetmesine olanak tanıyan ve MakerDAO ve Maker Protokolü’nün yönetim token’i olan MKR güncel verilerle son 24 saatte yüzde 5,10 düşüşle bin 346 dolardan işlem görüyor.

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler MKR‘ın fiyatının son 7 günde yüzde 10,92 düştüğünü ancak son 30 günde ise yüzde 4,04 arttığını ortaya koyuyor. Dahası altcoin’in fiyatı yılın ilk gününden bu yana yüzde 163,57 oranında artmış durumda.

Şu anda MKR’ın fiyatı kripto para balinasının alım ortalamasının altında. Bu da kripto para balinasının buralardan yeni alım ya da alımlar yaparak alım ortalamasını aşağı çekmek üzere hareket edebileceği anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Altcoin’ler Düşerken Balinalar XRP’de Harekete Geçti! Milyonlarca Dolarlık XRP Neden Borsalara Gönderildi?

Ünlü İsimden Türklerin Favori Altcoin’i İçin Sürpriz İtiraf: Yanılmışım!

Tether’dan 161 Ethereum Cüzdanıyla İlgili Önemli Karar

Cardano’da (ADA) Veriler Güçleniyor! Token Fiyatına Yansıyacak Mı?

Bitcoin’in Ateşi Bu Altcoin’i Yakacak! Analiste Göre 5x Yapabilir!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Takip Et:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Ünlü İsimden Türklerin Favori Altcoin’i İçin Sürpriz İtiraf: Yanılmışım!
Bir Sonraki Yazı Bitcoin ve Kripto Paralarda Son Ralli Yatırımın Çehresini Değiştirdi
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Avukatı 10 Kat Fazla BTC Tutuyor, Yapay Zeka Altcoini Twitter’da Dikkat Mi Çekiyor? 
Sponsorlu Makale
Bitcoin ve Altcoin’ler Düşerken Balinalar XRP’de Harekete Geçti! Milyonlarca Dolarlık XRP Neden Borsalara Gönderildi?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Kripto Paralarda Son Ralli Yatırımın Çehresini Değiştirdi
Haberler
Ünlü İsimden Türklerin Favori Altcoin’i İçin Sürpriz İtiraf: Yanılmışım!
ALTCOIN
Lost your password?