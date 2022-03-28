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Bitcoin (BTC) Rallisi ile Bu Altcoin ve Bu Meme Coin Yükselişlere Önderlik Ediyor!

Bitcoin (BTC), 47.000 doların üzerine çıkarak diğer altcoinlere önderlik ediyor. Bu iki altcoin ise yükselişleriyle yatırımcılarını mutlu ediyor.
17:45
28 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Bitcoin (BTC), Pazar günü nihayet 44.700’lük direncin üzerinde tutunmayı başardı ve bugün itibariyle 47.000 doların üzerine çıkıp konsolide olmayı başardı. Böylece kripto piyasasına hakim olan belirsizlik ve korkunun aşıldığı ve rallilerin başladığı da görülüyor. Bu rallide özellikle Shiba Inu (SHIB) ve Solana (SOL)’ün artışları dikkat çekiyor.

SOL ve SHIB

Kripto piyasasında, ciddi miktarlarda fon artışı görüyor. Kripto piyasalarının genelinde %5,4 yani 100 milyar dolarlık bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar, bu artışları Terra’nın vakfı olan Luna Foundation Guard (LFG)’nin eylemlerine bağlıyor. LFG, Terra’nın sabit yerel tokenı olan TerraUSD (UST) için 10 milyar dolara çıkarmayı hedefledikleri bir fon ayırma işlemi düzenliyor.

Bu süreçte, piyasa değerine göre ilk 20 kripto para birimi de kazançlar sergilemeye başlıyor. Bu yazı yazılırken Solana (SOL), son 24 saatteki %11’e yakın artışıyla 110,7 dolardan işlem görüyor. Ayrıca haftalık olarak bakıldığında SOL’ün, %22’lik muazzam bir artış gösterdiği de gözlemleniyor.

Doge Katili olarak bilinen Shiba Inu (SHIB) ise, bu yazı yazılırken son 24 saatteki %9,3’lük artışıyla 0,00002667 dolardan işlem görüyor. Haftalık fiyat grafiğine bakıldığında SHIB, %15’e yakın artışıyla yatırımcılarını sevindiriyor.

Endeks Açgözlülükte!

Analistler, kripto pazarındaki genel tasfiyeler yaklaşık 455 milyon dolar eklendiğini belirtiyor. Böylece uzmanlar, tüccarların yeterli fonu olmadığını ve destek oluşturmaya çalıştığını da belirtiyor. Bunun ötesinde analistler, Bitcoin (BTC) için yeni hedefin 50.000 dolar olduğunu söylüyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 60’ı aştığı için uzmanlar, artık piyasada korkunun hakim olmadığını ve yükselişlerin daha da artacağını belirtiyor. Bitcoin’in yükselişleri ise, tüm kripto piyasasını etkiliyor ve dolayısıyla altcoinler de birer birer ralliye hazırlanıyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in mevcut büyüme rotasını sürdürmesini ve Nisan’dan önce 50.000 dolar ile 55.000 dolar aralığında seyretmesini öngörüyor. Ayrıca Matrix Exchange’in yöneticisi Vasja Zupan, yılsonuna kadar Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşacağını öngörüyor ve bahisi giderek arttırıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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