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Bu Altcoin Uçacak! Balinalar Kapış Kapış İlk 5’teki Kriptodan Alıyor!

Balinaların cesareti nereden geliyor? Tarihi bir dibe yaklaşmış olabilir miyiz? Güncel on-chain verileri.
08:30
26 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki büyük oyuncular balina olarak isimlendiriliyor benzer tabirler geleneksel borsalarda da kullanılır. Çoğu zaman piyasada eski ve tecrübeli olan bu segment yatırımcıların hareketleri döngüler hakkında fikirler verir. Binlerce kıdemli yatırımcının hareketini izlemenin daha mantıklı bir yolu olamaz. O yüzden on-chain veriler önemlidir.

Balinalar Kripto Para Alıyor

On-chain veriler size kripto paraların içinde bulunduğu durumla alakalı çok ciddi fikirler verebilir. Teknik analiz duyguların matematiğe yansıtılma şeklidir ancak on-chain bunun çok daha ilerisi. Bugünlerde birçok on-chain metrik Bitcoin için dip bölgenin geldiğine işaret ediyor. Kripto paraların hızlı bir yükseliş yaşayacağına dair kuvvetli diğer bir veri ise Santiment tarafından paylaşıldı. Şirket Ethereum (ETH) balinalarının önde gelen akıllı sözleşme platformunu 2020’den bu yana görülen en yüksek oranda topladığını tespit etti.

Santiment, 2020’de gerçekleşen bu tür son birikim olayının, ETH‘nin bir aydan biraz daha uzun bir sürede %50 oranında yükseldiğini gören büyük bir ralliye yol açtığını söylüyor.

“Ethereum’un aktif köpekbalığı ve balina adresleri, bir yıl önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerinin dörtte birinden daha düşük fiyatlarla birikmeye devam ediyor. Ekim/Kasım 2020’de bu 100 ila 100.000.000 ETH adresi, ETH’nin 5 hafta içinde %50’den fazla fiyat artışına ulaşmasına yardımcı oldu.”

Milyar Dolarlık Alım

Geçtiğimiz günlerde size sadece tek bir gün içinde 1 milyar doları aşan bir alım yapıldığından bahsetmiştik. ETH balinalarının sadece bir günde 1,03 milyar dolar değerinde şaşırtıcı bir Ethereum biriktirmesi en büyük 5 birikim hareketinden biri olarak kabul ediliyor. Analiz firması ayrıca, layer2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum’un stablecoin kullanımı açısından piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto varlığıyla rekabet etmeye başladığını belirtiyor. Santiment’e göre, Ethereum’daki stablecoin kullanımı Arbitrum‘unkini gölgede bıraksa da, Arbitrum’daki dolara sabitlenmiş sanal varlıkların kullanımı son zamanlarda iki katına çıkarken, ETH’deki kullanım artışı zayıf biçimde artıyor. Yani ETH yine bir nevi kendiyle rekabet ediyor.

Ethereum yazı hazırlandığı sırada 1.200 doların üzerinde alıcı buluyor. Bitcoin ise 16.600 dolar seviyesindedir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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