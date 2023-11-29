Bu Altcoin Projesine Yatırım 70 Kat Kâr Getirdi! Dikkat Çeken Açıklama

Bitcoin ve altcoin dünyasında Cosmos için finansman sağlayan Interchain Vakfı’ndan bugün dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamaya göre vakıf bir altcoin projesine 2021 yılında yaptığı yatırımın karşılığında yetmiş katlık kazanç sağladı. Vakıf ayrıca ellerinde bulunan kripto varlıklarla ilgili bilgilere de yer verdi.

Altcoin Celestia’yı Destekleyen Interchain Vakfı’ndan Açıklama

Interchain Vakfı’ndan yapılan açıklamada şu an Celestia’da yüzde 1,6’lık bir paya sahip oldukları vurgulandı. İlgili payın rakamsal karşılığı ise 70 milyon dolar. Bu durumu anlamlı kılan ise 2021 yılında Celestia’nın tohum turuyla ilgili.

2021 yılında Celestia tohum turu ile 1 milyon 500 bin dolarlık fon topladı. O zaman Celestia arzın yüzde 15,9’unu yatırımcılara tahsis etti. O zaman Interchain Vakfı yüz bin dolarlık teklif verdi. Bu rakam TIA arzının yüzde 1,6’sına karşılık geliyordu. Geldiğimiz noktada bu yatırım şu an 70 milyon dolar yapıyor.

Vakıf Elindeki Kripto Paraları da Açıkladı

Vakıf sadece 70 katlık kazanca vurgu yapmadı. Aynı zamanda elinde tuttuğu kripto para birimlerini de açıkladı. Buna göre Vakıf şu anda 125 milyon dolarlık varlığı Bitcoin ve Ethereum’da tutuyor. Vakıf ayrıca 100 milyon dolar değerinde USD coin tutuyor. Diğer taraftan 125 milyon dolarlık ATOM varlığı ise dikkat çekiyor.

Vakıf buradan hareketle yaklaşık olarak 350 milyon dolarlık bir kripto varlığa sahip olduklarını vurguladı. Vakıf ayrıca yaptığı açıklamada ICF’nin resmi olarak herhangi bir Cosmos zinciriyle uyumlu olmadığını, daha ziyade Cosmos genelinde kamu mallarını finanse etmek için var olduğunu da belirtti.

Vakıf ayrıca, 2017 yılında ATOM ICO’sundan tüm BTC ve ETH‘yi ve ayrıca ilk ATOM arzının yüzde 10’unu aldığını da belirtti. Vakfın elindeki TIA’nın değeri daha da artarsa bu durum elbette kârlılığın da daha fazla artması anlamına gelecek. Bu yüzden şimdilik 100 bin dolarlık bir yatırım 70 milyon dolara gelmiş durumda.

Vakfın Bundan Sonraki Hamleleri

Vakfın bundan sonraki hamleleri kripto para dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor. ICF’nin bundan sonraki süreçte Celestia ile inşa edilecek projeleri çekmeye çalışacağı öngörülüyor. Cosmos ekosistemine odaklanan bir DeFi eğitmeni olan John Galt X’te yaptığı açıklamada ICF’nin çalışma şeklinin çok belirsiz olduğuna dikkat çekti.

Galt, ICF’nin bazı yatırımlarının etkili olduğuna dikkat çekerken çoğu yatırımının başarısız olduğuna vurgu yaptı. Netice olarak bakıldığında ise Galt, ICF’nin her yıl Cosmos’u inşa etmek ve tanıtmak için on milyonlarca dolar harcadığını belirtti. Galt’a göre Vakıf, önümüzdeki birkaç yıl içinde özellikle Osmosis ve Celestia‘ya fayda sağlayacak.