Okuma Süresi: 2 Dakika

Algorand (ALGO) Federal Rezerv’in dün ABD faiz oranlarını 75 baz puan artırmasının ardından yükseliş gösteren kısıtlı sayıda kripto para biriminden biri. Yükselişin arkasında yatan sebep ne?

ALGO’nun Yeni İş Gücü

Algorand, Çarşamba günü Michele Quintaglie’yi yeni pazarlama direktörü olarak işe aldığını duyurdu. Michele Quintaglie, şirketin önceki CEO’su Steven Kokinos’un Temmuz ayında görevi bırakmasının ardından Algorand’ın yeni geçici CEO’su Sean Ford’a katıldı. Michele Quintaglie, hem Visa hem de Fidelity’de İletişim Başkanı ve Raytheon Technologies’de Küresel Medya İlişkileri ve Halkla İlişkiler Başkanı pozisyonları da dahil olmak üzere dünyanın en iyi şirketlerinden bazılarında deneyime sahip. Algorand, Michele Quintaglie’nin atanmasına olumlu bir tepki vermiş gibi görünüyor. Dün yayınlanan haberden bu yana, token %15’ten fazla arttı. Piyasanın Federal Rezerv’in 75 baz puanlık faiz artırımına verdiği tepkiden sonra artış sağlayan kısıtlı sayıda kripto para biriminden biri.

Bununla birlikte bugünün olumlu fiyat hareketine rağmen Algorand hala boğa piyasası zirvesine ulaşamadı. ALGO, Kasım 2021’de yaklaşık olarak 2,98 dolar seviyesine ulaştı. Ancak Federal Rezerv’in faiz oranlarındaki artışlara ve kötüleşen makroekonomik koşullara yanıt olarak 2022 yılı boyunca kripto para ve hisse senetleri düştüğü için değerinin çoğunu kaybetmiş durumda.

ALGO’ya FIFA Desteği

Öte yandan Mayıs ayı içerisinde Algorand, FIFA ile bir ortaklık kurduğunu duyurmuştu. ALGO, FIFA’nın resmi blok zinciri platformu olacağını ve daha geniş bir etki elde etmesine yardımcı olacağını açıklamasının ardından fiyatında bir yükseliş desteği aldı. Algorand, FIFA ortaklığından bu yana hem yatırımcılardan hem de futbol taraftarlarından artan ilgi gördü. Bu ayın başlarında FIFA, futbol taraftarlarının FIFA Dünya Kupası maçlarından en ikonik anların benzersiz koleksiyonlarına sahip olmalarını sağlayacak yeni bir platform olan “FIFA+ Collect”i duyurdu. Son ortaklığa göre FIFA+ Collect, Algorand blok zincirini kullanıyor. FIFA+ Collect pazarı Perşembe günü yayına girdi ve bu, işe alım duyurusunun yanı sıra ALGO’nun yükselişine katkıda bulunmuş olabilir.

Algorand’ın Dünya Kupası yaklaştıkça faydalanmaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil. İstikrarsız bir ekonomik zeminde, risk eğrisinin en uç noktasında yer alan kripto para birimleri gibi varlıklar, bir durgunluk durumunda en çok etkilenenlerden biri kripto para birimlerinin olacağı belirtiliyor. Algorand yine de üst düzey yetenekleri bir araya getirerek ve büyük ortaklıklar kurarak sağlam bir temel oluşturuyor gibi görünüyor.