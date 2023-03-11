Birçok kişinin bilmediği ancak yaptığı yükselişle yatırımcıların radarına giren bir merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) altcoin'i gün içinde kaydettiği yüzde 50'nin üzerinde yükselişle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Birçok kişinin bilmediği ancak yaptığı yükselişle yatırımcıların radarına giren bir merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) altcoin’i gün içinde kaydettiği yüzde 50’nin üzerinde yükselişle tüm dikkatleri üzerine çekti. Altcoin’in fiyatındaki yükseliş “piyasadaki düşüşe meydan okuyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Altcoin’in Fiyatı Yüzde 50’nin Üzerinde Yükseldi

Synthetix (SNX) protokolünü kullanarak gerçek dünyaya ve zincir üstündeki sentetik varlıklara maruz kalma imkanı sunan türev DEX’i Kwenta‘nın yerel varlığı KWENTA piyasadaki düşüşe meydan okuyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre merkeziyetsiz kripto para borsasının altcoin’i KWENTA, gün içinde kaydettiği yüzde 50’nin üzerinde yükselişle 418 dolardan 661 dolara kadar çıktı. Yazım sırasında bir miktar geri çekildiği görülen altcoin, yaklaşık yüzde 20’nin yükselişle 517,74 dolardan el değiştiriyor.

Piyasa değerine göre 2 bin 734’ncü en büyük kripto para olan (aynı zamanda en büyük 2 bin 733’ncü altcoin) KWENTA, geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasa sürüldü ve sadece dört gün önce 680 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Staking ve yönetişim için kullanılan altcoin, sürpriz bir şekilde yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 373 değer kazandı.

KWENTA’nın fiyatındaki yükseliş, platformun bu ay işlem hacminde önemli bir artış kaydetmesiyle birlikte geldi. DEX sadece 9 Mart’ta 100 milyon doların üzerinde işlem hacmi ücretti. DEX’in işlem hacmi Ocak ayının büyük bir kısmında günlük 1-5 milyon dolar arasında değişiyordu.

Kwenta’nın Dikkat Çeken Yükselişi

Projenin web sitesinde yer alan bilgilere göre Kwenta’nın şu anda toplam 1.05 milyar dolarlık yaşam boyu hacmi üretmiş durumda ve bunun büyük bir kısmı sadece son iki hafta içinde üretildi. Bu ay platformdaki işlem ve yatırımcı sayısında çarpıcı artışlar olduğunu da not edelim.

Ayrıca Kwanta, 9 Mart’ta bir merkeziyetsiz opsiyon borsası olan Lyra Finance‘in (LYRA) likiditesini protokolüne entegre ederek opsiyonları listeledi.