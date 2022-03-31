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Bu Altcoin Önemli Bir Eşiği Aştı!

Bu altcoin önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
21:20
31 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları yeniden kırmızıya döndü ve Bitcoin 46.000 dolar seviyesinin altına sarktı. Fakat bu altcoin piyasadaki düşüşe rağmen önemli bir eşiği aştı. Kripto paralardaki son yükselişin de tetikleyesi olan Terra (LUNA)’nın Anchor Protocol’e yatırılan miktar yeni bir rekora ulaştı.

Terra Haberleri

Anchor Protocol (ANC), Terra (LUNA) ve Avalanche (AVAX) üzerinde çok zincirli bir DeFi ekosistemidir. Tüm popüler ana akım DeFi‘lerin arasında, stablecoin mevduatlarında en yüksek getiriyi sunan Anchor’dur. Tam da bu sebepten dolayı artan UST ihtiyacı LUNA fiyatında itici güç oldu.

Terra (LUNA)’nın ve UST stablecoin’in arkasındaki firma olan Terraform Labs’ın kurucusu ve CEO’su olan ünlü blockchain girişimcisi Do Kwon, ekosistemi için başka bir muhteşem kilometre taşını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Terra’nın amiral gemisi DeFi ürünü, Anchor Protocol (Terra tabanlı DeFis’e kilitlenen toplam hacmin %51,8’inden sorumlu), Terra USD (UST) mevduatlarında 12 milyar doları aşıyor.

Terra (LUNA)

226 bin Terra kullanıcısı tarafından yatırılan bu rakam Avalanche (AVAX), Polygon ve Fantom DeFi ekosistemlerinin toplam TVL’sini geride bırakıyor. Anchor, UST cinsinden yapılan yatırımlarda yıllık %19,5 kazanç sağlıyor. Şimdiye kadar, bu oranın güvenilir akıllı sözleşme platformları arasında rakibi yok.

Terra (LUNA) platformu, agresif bir Bitcoin (BTC) satın alma stratejisi nedeniyle gündemde uzun süre kendine yer buldu. Eğer 10 milyar dolarlık hedeflerini gerçekleştirirlerse en büyük kurumsal yatırımcı olarak zirveye isimlerini yazdırabilir.

LUNA 100 dolar bölgesini son düşüşe rağmen kaybetmiş değil, RSI ise nötr bölgeye gevşedi. Kısa vadede 92 dolar seviyesi kaybedilmezse 156 dolar hedefli yeni bir ralli başlayabilir. Güçlü destek seviyeleri ise 87 ve 75 dolardır. En kötü senaryoda LUNA 43 dolar desteğine tutunacaktır. Bitcoin’in yeniden 48.000 doları aşması halinde sırasıyla 118 ve 156 dolar seviyeleri görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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