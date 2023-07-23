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  •   Bu Altcoin İçin 5 Dolar Büyük Satış Fırsatı Olabilir!

Bu Altcoin İçin 5 Dolar Büyük Satış Fırsatı Olabilir!

Özet

  • FIL Coin 4,25 dolarlık destekten toparlandı.
  • Kısa vadede 5 dolar direncinin reddi yatırımcılara satış fırsatı verebilir.
  • Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı BTC ve altcoinlerde volatiliteyi artıracabilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:00
23 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Doğru seviyeden alım yapmak kadar kısa vadeli yatırımcılar için satmak da önemli. Bu altcoin fırsat sunabilir. Binance borsasında da işlem gören popüler kripto para önümüzdeki saatlerde aşırı volatilite görme ihtimaliyle ön plana çıkıyor. Peki fiyat hangi aralıkta dalgalanacak? Yatırımcıları neler bekliyor?

Filecoin (FIL)

Çoğu altcoin gibi Filecoin de Haziran ortasından bu yana etkileyici bir toparlanmaya öncülük etti. Ancak, 5 dolardaki tanıdık bir engel yükselişin önünde set kurdu. XRP davasıyla ilgili özet karar menkul kıymet olarak damgalanan altcoinin kazanımlarını tetikledi. Önümüzdeki 2 yıl boyunca özet kararın altcoinleri borsalarda alım/satım izni açısından koruması bekleniyor. Daha da önemlisi son karar Grayscale’e gönderilen delist talebini de askıya alabilir.

Yazı hazırlandığı sırada FIL Coin fiyatı 4,25 dolarlık destekten toparlanmış durumdaydı. Mevcut destek Ocak, Mayıs ve Temmuz aylarının başlarında boğalar için çok önemli bir can simidi olmuştu. Fiyat önümüzdeki günlerde yeniden 5 doları hedefleyebilir ve bu eşik boğalar için zorlu bir barikat görevi görmeye muhtemelen devam edecek.

FIL Coin Fiyat Yorum

Boğalar 4,68 – 5,03 dolarlık D1 düşüş emri bloğunda bir süredir hayal kırıklığına uğruyor. BTC fiyatındaki negatiflik ve Çarşamba günü akşam açıklanacak faiz kararı direnç retlerinin devamına neden olabilir. Bu durumda, 5 dolarlık engel ve 4,25 dolarlık acil destek kısa vadeli trade yapan yatırımcılar için cazip bir alan gibi görünüyor.

Tersine, 5 dolarlık engelin aşılması D1 piyasa yapısını yükselişe çevirecek ve yukarıdaki düşüş tezini geçersiz kılacaktır. Ancak FIL boğaları daha fazla avantaj elde etmek için 5,2 doların üzerinde kapanışlar görmelidir. Bu arada, Göreceli Güç Endeksi nötr seviyenin üzerinde dalgalanarak son birkaç günde dalgalı alım baskısına işaret etti. Ancak Denge Hacmi, son birkaç saat içinde talebin arttığına işaret eden bir yükseliş kaydetti.

FIL‘in Açık Faiz (OI) oranları Temmuz ortasında dalgalandı ancak 19 Temmuz’dan itibaren arttı. Bu da vadeli işlemler piyasasındaki talebin aynı dönemde iyileştiğini gösteriyor. Ancak, OI 21 Temmuz’dan bu yana 90 milyon doların altında dalgalanarak aynı dönemde talebin durgunlaştığına işaret etti. Fonlama oranları OI’nin eğilimi ile uyumludur. Fonlama oranlarında 21-22 Temmuz tarihleri arasında önemli dalgalanmalar yaşandı.

Özetle 5 doları hedefleyen bir test satıcılar için fırsat sunabilir.

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