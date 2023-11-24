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Bu Altcoin Ekibinden Satış Geldi! Ticaretleri Göz Kamaştırdı

Özet

  • 1inch ekibine ait cüzdandan satış geldi.
  • Ekibin yaptığı stratejik hamle göz kamaştırdı.
  • Kısa sürede yarım milyon doların üzerinde kazanç var.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Balina hareketliliğinin faal olduğu kripto para dünyasında bazen altcoin ekiplerine ait cüzdanların stratejik hamlelerine şahit olunuyor. Bu hamlelerde uygun fiyatlardan alınan kripto para birimlerinin satışından elde edilen kazançlar dikkat çekti. Bunun son örneği 1inch ekibine ait cüzdan olan 1inch Investment Fund da yaşandı.

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Ekibin Stratejik Altcoin HamleleriÖnemli Kazançlar için Stratejik Satış

Ekibin Stratejik Altcoin Hamleleri

1inch ekibine ait olan 1inch Investment Fund, bir dizi stratejik hamleyle ticaret arenasındaki hünerini bir kez daha sergiledi. Ekip bundan bir hafta önce 17 Kasım tarihinde 416 bin 924 UNI’yi 2 milyon 130 bin dolardan sattı.

Ekip daha sonra 2 milyon 130 bin dolar harcayarak 420 bin 828 UNI’yı 5,06 dolar seviyesinden geri aldı. Sonrasında fiyatta yaşanan artıştan dolayı ekip 420 bin 828 UNI’nin tamamını sadece 6 saat önce 6,29 dolardan sattı.

altcoin uni cointurk

Ekibin bu stratejik hamlesi kendilerine ciddi miktarda bir kazanç da sağladı. Buna göre ekibin bu kripto para UNI satışından elde ettiği kazanç yarım milyon doların üzerinde gerçekleşti. Net kazanç yaklaşık olarak 516 bin dolar seviyelerinde yer aldı.

Önemli Kazançlar için Stratejik Satış

Sadece altı saat önce 1inch ekibine ait olan bir cüzdanın, elindeki kripto para birimlerini satarak hesaplı bir hamle gerçekleştirmesi kripto para dünyasında dikkat çekti. Gelişmeyi bildiren Lookonchain hareketlerin dökümünü de verdi. Konuyla ilgili olarak da kripto para dünyasını da bilgilendirmiş oldu.

1inch cointurk

Bu zekice manevranın ardından yaklaşık olarak 516 bin dolar kârın elde edilmesi ekibin piyasada gezinme ve iyi zamanlanmış işlemler yapma becerisi, getirileri en üst düzeye çıkarma konusundaki uzmanlığının altını çiziyor.

1inch ekibine ait olan bir cüzdanın bu titiz kripto para işlemleri, piyasa dinamiklerine dair keskin bir kavrayışı örnekledi. Yalnızca kârlı satış stratejilerini değil, aynı zamanda usta yeniden yatırım taktiklerini de sergiledi.

Kripto ticareti alanında bir adım önde olmak isteyen yatırımcılar ve meraklılar, kuşkusuz ekibin değişken kripto ortamında gezinme konusundaki hassasiyetinden ilham alabilir. Bir sonraki stratejik manevralarını da takip ederek kendilerine bir yol da çizebilirler. 1inch ekibinin yaptığı bu hamle aynı zamanda planlı bir hareketin kripto para ortamında kısa sürede olumlu neticeler verdiğini de göstermekte.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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