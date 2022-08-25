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Bu Altcoin Devasa Yakım Oranının Ardından ETH Balinalarının Hedefinde!

Bu altcoin bünyesinde gerçekleşen devasa yakımın ardından Ethereum (ETH) balinalarının hedef listesine girdi. Fiyatlamada etkisi olacak mı?
18:20
25 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri balinalarını izleme platformu olan WhaleStats’tan elde edilen verilere göre, son 24 saat içerisinde, balinaların popüler altcoin olan Shiba Inu’ya (SHIB) ve lider akıllı sözleşme platformu Ethereum’a (ETH) olan ilgisi arttı. Ayrıca SHIB, ETH zincirinde en çok satın alınan tokenlerden biri haline geldi.

SHIB En Çok Alınan Listesinde

Popüler meme token geçtiğimiz aylarda yakım oranıyla yatırımcıların oldukça ilgisini çekmişti. Shiba Inu son olarak 110 milyondan fazla token yakımı ile yeniden gündem konusu oldu. Ayrıca SHIB bünyesinde ki son gelişmeler ile yeniden en çok satın alınan kripto para birimleri listesine girdi. WhaleStats tarafından paylaşılan yakın tarihli bir tweet’e göre Shiba Inu, en büyük 100 Ethereum balinası tarafından en çok satın alınan 10 token listesine geri döndü. Ethereum balinaları zaman zaman kripto para piyasalarında yaşanan volatilite ile karı karı spekülasyon yapmak amacıyla şaşırtıcı miktarda SHIB ticareti yaparlar.

WhaleStats web sitesinde yakın zamanda açıklanan rakamlara göre son 24 saat içerisinde, ilk 100 Ethereum balinası 37,6 milyon doların üzerinde Shiba Inu satın aldı. Bu değer yaklaşık 2.827.067.669.172 adet SHIB’e tekabül ediyor. Dogecoin’den sonra ikinci en popüler meme token olan SHIB, balinaların biriktirdiği tokenlar arasında dördüncü sırada yer alıyor ve devasa portföylerin yaklaşık %5,26’sını oluşturuyor.

Devasa SHIB Yakımı

Bununla birlikte balinaların en çok satın alma listesindeki ilk iki sıra USD tabanlı stablecoin’ler olan USDT ve USDC’ye ait olmaya devam ediyor. Yazının kaleme alındığı tarihte balinalar, Çarşamba günü Shiba Inu’da düzenlenen 119.787.272 dolara kıyasla, cüzdanlarında 157.364.016 dolar değerinde SHIB depoluyorlar. Bu sayı 37,3 milyon dolarlık SHIB satışının bir sonucu.

Öte yandan Shibburn tarafından yakın zamanda paylaşılan bir tweet’e göre, son 24 saat içerisinde yedi işlem olmak şartıyla toplam 110.485.436 Shiba Inu yakıldı. Ayrıca Shibburn web sitesinden elde edilen verilere göre son 24 saatte yakılan en büyük SHIB miktarı 21 saat önce 49.896.943 adet ile gerçekleşti.

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