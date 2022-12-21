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Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!

En iyi Blockchain ağları, 2023'te büyüme fırsatlarından faydalanmalarının temellerini atıyor. Onlardan biri de Hedera (HBAR).
15:25
21 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En iyi Blockchain ağları, 2023’te büyüme fırsatlarından faydalanmalarının temellerini atıyor. Hedera (HBAR), NFT piyasası üzerinden daha fazla büyüme sağlamasına imkan tanıyacak yeni bir teklif sundu. İşte Hedera’nın önümüzdeki yıl NFT piyasası için neler hazırladığına ve bunun kullanıcılar için ne anlama geldiği.

Hedera’nın NFT Hamlesi

Hedera,  geçtiğimiz günlerde Blockchain ağına özgü olacak yeni bir açık kaynaklı NFT çıkarma platformu olan Mintbar’ın lansmanını duyurdu. Duyuruya göre Mintbar, Hedera kullanıcılarının NFT’leri kolay, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde çıkarmasına imkan tanıyacak. Bu, NFT’lerin performansı söz konusu olduğunda ağ için önemli bir hamle.

Hedera’nın Mintbar’ı kullanıma sunmasının temel nedeni, ağı NFT piyasasında daha rekabetçi hale getirmek. Ayrıca Hedera kullanıcılarının NFT oluşturmasını kolaylaştırarak bunu başarmayı hedefliyor. NFT piyasasının 2021 ve 2022 yıllarında kripto para piyasasına katkıda bulunduğu güçlü büyüme göz önüne alındığında, bu ağ için önemli bir odak noktası.

Belki de bu gelişme Hedera‘nın NFT’lere olan talebe daha fazla hayat vermesine yardımcı olabilir. Ağ üzerindeki ölçümler, NFT işlem sayılarının ve hacminin düşüşte olduğunu ortaya koyuyor. Yılın ikinci yarısında NFT hacimleri yılın ilk yarısına kıyasla oldukça düşüktü.

Uzmanlar, bu tür bir gelişmenin ağ için daha fazla fayda sağlayabileceğine inanıyor. Daha yüksek fayda seviyeleri teorik olarak ağın yerel varlığı HBAR için daha yüksek talep anlamına geliyor. Hedera güçlü bir NFT performansı elde etmeyi başarması halinde durumun bu yönde olacağı üzerinde duruluyor.

NFT Atılımının HBAR Üzerindeki Potansiyel Etkisi

Hedera’nın kısa vadeli performansı söz konusu olduğunda, Mintbar‘ın piyasaya sürülmesi Aralık ayının başından bu yana sağlıklı geliştirme faaliyetleriyle son derece uyumlu duruyor. Ancak burada asıl soru bunun, olumlu yatırımcı hissiyatı kolaylaştırmak için yeterli olup olmayacağı.

Özellikle, HBAR‘ın ağırlıklı yatırımcı hissiyatı son üç haftada önemli ölçüde toparlandı. Bu yatırımcıların altcoin’de yükseliş bekleyerek pozisyon almaya başladığını gösteriyor. Öte yandan altcoin’in son 24 saatteki ağırlıklı duyarlılığa bakıldığında anlamlı bir değişiklik görülmedi. HBAR, Aralık ayının başından bu yana genel olarak aşağı yönde bir performans sergiledi. Ancak bu durum, düşüş trendinden yükseliş trendine geçiş ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

HBAR, daha fazla fiyat düşüşü gördükten sonra Pazartesi günü (19 Aralık) 2022’nin en düşük seviyesi olan 0,040 dolara geriledi. Bu düşüş kısa süreliğine altcoin’i aşırı satım bölgesine itti ve o zamandan beri 0,042 dolardan bir miktar toparlandı.

HBAR’ın RSI’ı aşırı satım bölgesinden geri dönmeye başlarken bu, altcoin için önemli bir yükseliş ihtimali olduğu anlamına geliyor.

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