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Milyonlarca kripto para yatırımcısı tarafından takip ediliyor ve popüler bir altcoin için “o aya gidecek” açıklamasında bulundu. Geçmişte bizim de üzerinde çok durduğumuz önemli bir gelişmeye değinen analist bu hareketin aslında fiyat için uzun vadede çok büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Peki fiyatı Ay’a gönderecek bu büyük gelişme neydi? Analist geçmişten hangi örnekleri verdi?

Altcoin Yatırım Tavsiyeleri

Herhangi birinden altcoinlerle ilgili yatırım tavsiyesi almanız oldukça riskidir. Fakat bazı büyük güncelleme ve haberleri müjdelediği için popüler analistlerin görüşlerini araştırmak da kimi zaman yatırımcılara fayda sağlayabiliyor. Yeni bir YouTube videosunda, Guy olarak bilinen takma isimli analist, 2,16 milyonu aşan takipçisine Ripple hakkında bazı müjdeler verdi. Kripto para cephesine 2 milyon takipçiyi aşabilen çok az analist bulunuyor. Guy bu alandaki en popüler ve büyük analistlerden biridir. Ayrıca on binlerce dolar karşılığında birçok çöpe dönmüş projenin de reklamını yaptı. Yani söylediği şeyleri para karşılığı veya görüşü olarak paylaşıp paylaşmadığını iyi analiz etmelisiniz. Şimdi XRP hakkında söylediklerine bakalım.

“Fark etmediyseniz, EVM desteği geçmişte Harmony ve Fantom da dahil olmak üzere birçok Ethereum rakibini aya gönderdi. Bu nedenle XRP’nin bir EVM yan zincirine sahip olması XRP için çok olumlu olabilir. Bu sonuçta XRP’nin EVM yan zincirinin ne kadar hızlı olacağına bağlıdır.”

San Francisco ödeme firması bu ayın başlarında yayınladığı bir blog yazısında, blockchain geliştirme şirketi Peersyst Technology’nin şu anda XRPL için Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu bir yan zinciri test ettiğini söyledi. Bunu müjdenin verildiği gün son dakika olarak sizlerle paylaşmıştık.

XRP Coin Yorum

Ancak Guy, EVM’nin saniyede birkaç yüz işlemle (TPS) “doğal olarak sınırlı” olduğunu belirtiyor. Yine de bunun Ripple için büyük bir engel olacağını düşünmüyor.

“Bu da Ripple’ın TPS’sini iyileştirmek için yapması gereken çok iş olacağı anlamına geliyor. Avalanche, Near Protocol’ün Aurora katmanı ve Solana’nın yakında çıkacak olan Neon katmanının hepsinin EVM’den yararlandığı ve saniyede binlerce işlemi işleyebildiği göz önüne alındığında, bunu yapmak çok zor olmamalı. XRP’nin diğer EVM zincirlerine kıyasla sahip olacağı tek avantaj, XRP sahiplerinden oluşan devasa topluluğudur. Bununla birlikte, XRP’nin büyük bir dezavantajı var ve bu da Ripple ve ortaklarına karşı açtığı davanın bir parçası olarak SEC tarafından bir menkul kıymet olarak gösterilen tek büyük kripto para birimi olması.”

Fakat XRP davasıyla ilgili de süreci takip eden avukatların iyimserliği dikkat çekiyor. Davanın önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar biteceğine dair yaygın bir kanaat var. Ayrıca SEC cephesi aylardır direndiği Hinman belgelerini de nihayet paylaştı ve bu Ripple tarafı için büyük bir kazanımdır. Nitekim bu kazanımları son zamanlardaki XRP performansıyla da görüyoruz.