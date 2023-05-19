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  •   Bu Altcoin 91 Dolardan Bedavaya Gidiyor! Kritik Önemdeki Metriğe Göre Yatırımcılarına Piyango Vurdu!

Bu Altcoin 91 Dolardan Bedavaya Gidiyor! Kritik Önemdeki Metriğe Göre Yatırımcılarına Piyango Vurdu!

Özet

  • Litecoin yılın ilk gününden beri yüzde 30'un üzerinde yükselmiş olsa da önemli bir metriğe göre hala çok ucuz.
  • Litecoin için Z-skoru metriği negatif seviyeye düştü.
  • Z-skoru metriğinin 0'ın altında düşmesi fiyatın olması gereken seviyenin altında olduğu anlamına geliyor
15:00
19 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük 12’nci kripto para ve aynı zamanda en büyük 11’nci altcoin olan Litecoin (LTC) yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 30’un üzerinde artırmış olsa da bir on-chain (zincir üzeri) metriği LTC’nin indirimli fiyatlardan işlem gördüğünü gösteriyor.

Z-Skoru’na Göre Litecoin Ucuzluk Seviyesinde

Litecoin’in piyasa değerinden gerçekleşen değere (MVRV) olan oranı gösteren Z-skoru negatif seviyeye düşmüş durumda. Kripto veri platformu Glassnode’a göre göstergenin değerinin sıfırın altında olması, altcoin’in olması gereken fiyat seviyesinin altında işlem gördüğü anlamına geliyor.

Piyasa değeri, dolaşımdaki toplam coin sayısının Litecoin’in piyasa değeriyle çarpılmasıyla hesaplanır. Gerçekleşen değer, coin’lerin Blockchain üzerinde en son hareket ettikleri zamanki piyasa değerine eklenerek hesaplanan piyasa değerinin bir varyasyonudur. Dolaşımdan kaybolan tüm coin’leri (yüzde 15’ten fazla) hariç tutar ve ağın gerçek ya da adil değerini yansıttığı söylenir. Z-skoru ise piyasa değerinin gerçekleşen değerden kaç standart sapma kadar farklı olduğunu gösterir.

Geçmiş veriler sekizin üzerindeki Z-skoru’nun aşırı değerlenmeye ve fiyatın tepe seviyelerde olduğuna işaret ederken, negatif değerler düşük değerlenmeye ve fiyatın diplerde olduğunu göstermektedir.

Z-skoru göstergesi, geçmişte birkaç kez sıfırın altına inerek akümüle olmuş ve ardından son derece güçlü boğa koşuları yaşanmıştır. Geçmiş verilerin bir yol gösterici olduğu göz önüne alındığında fiyat için en az dirençli yolun yukarı olduğu görülüyor. Bununla birlikte, Litecoin ve kripto para piyasasının geri kalanı, merkez bankalarının likidite sıkılaştırması ve küresel ekonominin durumu gibi olumsuz makroekonomik gelişmelere karşı savunmasız kalmaya devam ediyor.

LTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,95 düşüşle 91,44 dolardan işlem görüyor ve hafta boyunca en yüksek 95 doları gördü. Verilere göre en büyük 11’nci altcoin yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 31 artırdı.

Litecoin’in Blok Ödülü Yarılanmasına Doğru

Litecoin ağının Ağustos ayının başında üçüncü blok ödülü yarılanmasından geçmesi bekleniyor. Üçüncü blok ödülü yarılanmasının ardından Litecoin madencilerine çıkardıkları blok başına ödül olarak verilen LTC miktarı 12.5 LTC’den 6.25 LTC’ye düşürülecek.

Blok ödülü yarılanmaları, söz konusu varlığa olan yatırımcı talebinin aynı kalması koşuluyla arzın düşmesini sağlamasından dolayı fiyata pozitif etki eder.

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