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Bu Altcoin 800 Milyon Dolar Zarar Etmiş! Sırlar Açığa Çıktı!

Altcoin değil adeta ponzi, dudak uçuklatan sırlar nihayet ifşa oldu.
16:25
31 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları 2022 yılında çok büyük felaketler yaşadı ve gizemler bu yıl çözülüyor. Bu durum kripto şirketlerini ilgilendiren yasal mevzuatların ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Merkezi kripto şirketleri diğer alanlardaki şirketlerden farklı olarak düzenleyicilerin denetiminden kolayca kaçabiliyor. Çünkü onları sınırlandıran yasalar henüz yürürlüğe tam olarak girmedi.

Celsius İflası

Kripto borç veren Celsius hazırlanan son iflas raporuna göre yatırımcılarını yanıltıcı bilgiler vererek adeta dolandırdı. Bağımsız müfettiş olarak atanan Shoba Pillay, tarafından hazırlanan rapor tam 700 sayfa ve inanılması güç detaylar içeriyor. Celsius, perde arkasında, her açıdan müşterilerine kendini tamamen güveni olarak tanıtırken arka planda son derece riskli hamleler yapıyor ve kullanıcılarına bunlarla ilgili yanıltıcı bilgiler veriyordu. Raporda ayrıca, Şubat 2020’den Kasım 2021’e kadar finans müdürü olarak görev yapan Harumi Urata-Thompson’ın “muhtemelen yasadışı bir şey yapıyoruz” şeklindeki yorumları da dahil olmak üzere, çeşitli itiraflar bulunuyor. Yani şirket yöneticileri de aslında yasal olmayan bir iş yaptıklarının farkındaydı.

2022 başından itibaren tüm yatırım fonunu kurucu yönetiyordu.

Celsius kendini pazarlarken son derece düşük riskli pozisyonlar aldığını ve müşterilerine kazanç getirdiğini iddia ediyordu. Ancak rapor bunun tam tersini söylüyor. Temmuz ayında Celsius iflas başvurusunda bulunduğunda tam 1,2 milyar dolarlık devasa bir kara deliğe sahipti.

Kripto Şirketinin Devasa Kaybı

İflas müfettişi, 2021 Haziran’ında, boğa piyasasının zirvesinde, Celsius’un kurumsal kredi portföyünün üçte birinin tamamen teminatsız olduğunu ve yarısından fazlasının teminat altına alınmadığını söyledi. Ayrıca Celsius 2021 yılında Grayscale, KeyFi, Stakehound ve Equities First Holdings ile yaptığı yatırımlardan 800 milyon dolar zarar etti. Raporda bu zararın müşterilere bildirilmediği yazıyor. FTX’in izinsiz biçimde müşteri varlıklarını Alameda üzerinden riskli yatırımlarda kullanıp kaybetmesine benzer biçimde Celsius da müşteri varlıklarını buharlaştırmıştı. Ancak müşterilerin bundan haberi yoktu.

Rapora göre Celsius ayrıca kendi yerel tokenı CEL’i satın almak için BTC ve ETH varlıklarını kullandı. Üstelik CEL için ne ölçüde piyasa yapıcı olduğunu gizledi. Celsius çalışanları 2022’de rutin olarak tokenlerin “değersiz” olduğunu tartıştı ve Celsius dışında herhangi bir şirketin neden bunları satın aldığını sorguladı.

Bu alım satımlar Celsius’un eski finans müdürünün ‘düzenlenmiş bir kuruluş olmaktan bahsediyoruz ve muhtemelen yasadışı ve kesinlikle uyumlu olmayan bir şey yapıyoruz’ yazmasına neden oldu.

Raporda şunlar yazıyordu;

“Eğer birileri pozisyonumuzu ve kurucularımızın USD olarak ne kadar aldığını öğrenirse, bu çok çok kötü bir görünüm olabilir… Çalışanların değersiz CEL’lerini ödemek için kullanıcıların USDC varlıklarını kullanıyoruz.”

Raporda, şirketin şu anda var olan tüm CEL’in %95’ini elinde tuttuğu belirtildi. Rapora göre Celsius tam bir ponzi gibi çalışıyordu.

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