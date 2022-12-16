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Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!

2022 yılının sonu yaklaşırken ve kripto piyasasında bir çok iniş çıkış yaşanırken bazı ağlarda geliştirme çalışmaları devam ediyor.
22:41
16 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çalkantılı piyasa koşullarına rağmen TRON (TRX) gelişim açısından büyük adımlar attı. Özellikle 15 Aralık’ta ağ, TrueUSD’nin yardımıyla yeni bir Yuan stablecoin’i piyasaya sürdü. Stablecoin, Çin Yuan’ına sabitlenecek ve TRON blok zincirinin ev sahipliğinde olacak.

Bu gelişmeyle birlikte TRON, SushiSwap ile de ortaklık kurdu ve böylece SushiSwap, TRON ekosisteminin bir parçası olan BitTorrent Zinciri (BTTC) üzerinde otomatik piyasa yapıcısını (AMM) başlatabildi.

TRON Sonunda İyi Bir Durumda Mı?

TRON blok zincirinde giderek artan gelişmeler, TVL’sini olumlu yönde etkiledi. Defi Llama tarafından sağlanan verilere göre, TRON tarafından kilitlenen toplam değer 21 Kasım’dan sonra artarak yazım saatine göre 4,23 milyar dolardan 4,52 milyar dolara çıktı.

TRON’un başarılı olduğu yer sadece Defi Alanı değildi. TVL açısından büyümenin yanı sıra, Tron sosyal cephede de gelişmeler kaydetti.

Bir sosyal analiz firması olan LunarCrush’tan alınan bilgilere göre, TRON’un sosyal etkileşim sayısı %11,4 oranında arttı. Bunun yanı sıra, ağdaki sosyal bahsetme sayısı da geçen hafta %0,4 oranında arttı.

Kripto topluluğunun ağa yönelik duyarlılığı da iyileşti. Geçen ayın büyük bir bölümünde TRON’a karşı olan duyarlılık çoğunlukla olumsuzdu, ancak son birkaç gün içinde iyileşme gösterdi. Bu durum, kripto topluluğunun yazı yazıldığı sırada TRX hakkında söyleyecek olumsuz şeylerden çok olumlu şeylere sahip olduğu anlamına geliyor olabilir.

Her Şey Sanıldığı Kadar İyi Olmayabilir

Bu olumlu gelişmelere rağmen, TRON’un hala iyileştirmesi gereken alanlar vardı. Örneğin, ağ üzerinde yapılan işlemlerin sayısı önemli ölçüde azaldı. TRONSCAN tarafından sağlanan verilere göre, günlük ağ işlemlerinin sayısı son iki hafta içinde 7,5 milyondan 6,3 milyona düştü.

TRONSCAN’a göre bu düşüş, son iki hafta içinde %15 oranında azalan ağdaki aktif hesap sayısındaki düşüşten kaynaklandı. TRON’un azalan faaliyetlerinin TRX üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağı henüz belli değil.

Bu yazının yazıldığı sırada, TRX’in fiyatı son 24 saatte %0,78 düştü ve 0,054 dolardan işlem görüyordu. Geçen ay volatilitesi %40 oranında düştü ve bu da yatırımcıların yazım zamanında TRX satın almasını daha az riskli hale getirmiş olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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