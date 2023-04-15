Yaptığı analizleri ile yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader'ı CryptoAmsterdam, kısa süre içinde patlamasını beklediği bir altcoin'i paylaştı. İşte o altcoin.

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Yaptığı analizleri ile yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı CryptoAmsterdam, kısa süre içinde patlamasını beklediği bir altcoin’e dikkat çekerek yatırımcıları yükseliş fırsatını kaçırmamaları için uyardı. İşte analistin radarındaki o altcoin.

“Diğerleri Gibi O da Yükselecek”

Anonim kripto para analisti ve trader’ı CryptoAmsterdam, takibindeki altcoin’ler listesine Oasis Network‘ün yerel varlığı ROSE’u eklediğini açıkladı. Analist, Twitter hesabından “Listeye ROSE da eklendi. İlginç bir yüksek zaman dilimi yapısına sahip ve potansiyel bir dip alım aralığında. Bu tür yapılardaki kripto paralar sert şekilde yükselir.” dedi. Analist, ROSE’un 0,25 dolar seviyelerine varan bir yükseliş yapmasını beklediğini gösteren bir fiyat grafiği paylaştı.

“Diğer AI altcoin’lerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor; FET, AGIX ve ORAI.” diyen CryptoAmsterdam, ROSE’un bu altcoin’lerle oldukça benzer bir grafik görünümüne sahip olduğunu da ekledi. Analist ROSE’un Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) ve Oraichain’in (ORAI) fiyatındaki yükselişe benzer bir yükselişin olmasını bekliyor.

ROSE İçin Kritik Seviyeler

Analistin paylaştığı ROSE grafiğine bakıldığında altcoin’in beklenen patlamayı yapması için öncelikle 2022’nin Haziran ayından bu yana varlığını koruyan düşen trend çizgisini geçmesi (0,072 dolar ila 0,073 dolar) gerekiyor. CryptoAmsterdam, bu kırılmanın ardından altcoin’in fiyatının bir süre akümüle olarak 0,1 dolar seviyesi yakınında bulunan genel yatay direnç çizgisini geçerek beklediği hedef seviyeye doğru hareket etmesini öngörüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Oasis Network‘ün yerel varlığı ROSE, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 10,17 yükselişle 0,07439 dolardan işlem görüyor. Bu, altcoin’in fiyatının düşen trend çizgisinin üzerine çıktığı anlamına gelirken, düşen trend çizgisinin kırılımının teyiti için fiyatın bu seviyenin üzerinde en azından bir haftalık mum kapanışı yapması gerekiyor.