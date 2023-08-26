Veriler, Bitcoin zincir içi aktivitesinin en son 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadan önce görülen seviyelerde olduğunu gösteriyor. Analiz platformu CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, 25 Ağustos’taki bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde, Bitcoin hızında çok yılın en düşük seviyelerini açıkladı.

Bitcoin Arzı 26.000 Dolarda Durgunlaştı

Bitcoin mevcut fiyat seviyelerinde giderek daha durağan hale geliyor. Aylardır genel bir BTC fiyat eğilimi olmadığından, alım veya satım için itici güç azalıyor. Bu durumun altını çizen ise ağ üzerinde hareket eden BTC birimlerinin bir ölçümü olan hız.

CryptoQuant’a göre, günlük zaman dilimlerinde, metrik şu anda en son Ekim 2020’de görülen seviyelerde. Ki, “Bu durumun iki tarafı var” yorumunda bulunuldu.

Balinalar elinde tuttuğu için olumlu ya da yeni yatırımcılara aktarılmadığı için olumsuz olarak görülebilir.

Bu durumda piyasanın BTC’de “bekle ve gör” modunda olduğunu belirten bir yorumun parçası olarak, yüksek hacimli yatırımcılar arasında benzer bir büyük alım satım faaliyeti yokluğuna atıfta bulundu. Yapılan açıklamalara göre, BTC/USD’nin %70’e ulaşan 1. çeyrek kazanç serisine başlamasıyla birlikte, dikkat çeken yeni durumlar yılın başında görülebilir hale geldi.

Bitcoin Satışı Ne Durumda?

Bu arada hacim verileri başka bir nedenden dolayı önemli görünmekte. 2020’nin sonlarında, uzun vadeli bir dip yaptıktan sonra, metriğin toparlanması Bitcoin’in bir yıl sonra 20.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına eşlik etti.

Ancak o zamandan farklı olarak Bitcoin, ölçülen günlük göreceli güç endeksine (RSI) göre, mevcut 26.000 dolar seviyesinde genel olarak aşırı satılmış görünüyordu ki bu insanların güveninin giderek azaldığı anlamına geliyor olabilir. Yine yapılan açıklamaya göre, 12 saatlik RSI bu ay son beş yılın en düşük seviyesine ulaştı ve henüz toparlanamadı. Bu da yatırımcı ilgisinin hala gerçekleşmediğini gösteriyor olabilir.