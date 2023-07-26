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  •   Bu 2 Altcoin’in Yatırımcısı Kemerlerini Bağlasın! Ok Gibi Fırlayacaklar!

Bu 2 Altcoin’in Yatırımcısı Kemerlerini Bağlasın! Ok Gibi Fırlayacaklar!

Özet

  • Ünlü kripto para analisti Inmortal, Solana (SOL) ve Chainlink'de (LINK) büyük çıkış bekliyor.
  • Analist, SOL'da 10 katlık bir artış olmasını ve 2025'e kadar 250 dolara yükselmesini öngörüyor.
  • Inmortal'a göre LINK 400 günlük konsolidasyon sürecinin ardından 20 dolara kadar çıkacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:30
26 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, altcoin kralı Ethereum’un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana‘nın (SOL) ve önde gelen altcoinler listesinde başı çeken merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in (LINK) büyük bir çıkış yapmasını öngörüyor. İşte analistin iki altcoin için ortaya koyduğu öngörüsü.

Analist Solana ve Chainlink’de Büyük Bir Çıkış Bekliyor

Inmortal, Solana‘nın mevcut fiyatlardan 10 kattan fazla yükselme ve 2025 yılına kadar 250 dolara ulaşma potansiyeline sahip olduğunu iddia etti. SOL şu anda 23,34 dolardan işlem görürken, bu hedef yüzde 971’in üzerinde bir artışa işaret ediyor. Bununla birlikte Inmortal, yükseliş trendine devam etmeden önce SOL‘da 20 doların altına kısa süreli bir düşüş yaşayabileceği konusunda da yatırımcıları uyardı.

SOL’un yanı sıra Inmortal, merkeziyetsiz bir oracle ağı Chainlink‘i de yakından takip ediyor. LINK‘in 400 günü aşan bir süre boyunca konsolide olmasının ardından  yukarı yönde önemli bir hareket yapabileceğini belirten analist, şu anda 7,59 dolardan işlem gören altcoin’in 20 dolara kadar çıkmasını bekliyor.

Bitcoin’de 2024’ün İkinci Yarısına Dikkat Çekti

Solana ve Chainlink’in ardından Bitcoin‘in (BTC) son durumunu yorumlayan Inmortal, en büyük kripto paranın mevcut piyasa döngüsünün bir önceki döngüye benzeyen bir modeli izlediği varsayımıyla 2024’ün ikinci yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 69 bin doları civarını yeniden ziyaret edeceğine inanıyor.

Analist, kısa vadede BTC‘nin bir varlığı daha düşük bir fiyattan alma umuduyla borçlanarak açığa satış yapan yatırımcıların fiyat yükseldikçe geri alım yapmak zorunda kaldıkları ve yukarı yönde daha fazla ivme yaratılmasıyla ortaya çıkan short squeeze nedeniyle yükselmesini öngörüyor.

Lider kripto para bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,27 yükselişle 29 bin 212 dolardan işlem görüyor. BTC’nin analistin işaret ettiği gibi 69 bin dolar civarına ulaşması güncel fiyatlarla yüzde 136’nın üzerinde yükselmesi anlamına geliyor.

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