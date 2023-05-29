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  •   Bu 10 Altcoin, Sessiz Ancak Derinden Gidiyor: 10 Altcoin İçin Patlama Yakın mı?

Bu 10 Altcoin, Sessiz Ancak Derinden Gidiyor: 10 Altcoin İçin Patlama Yakın mı?

Özet

  • GitHub üzerindeki geliştirici aktivitesi, önemli işaretler veriyor.
  • GitHub verilerine göre DOT/KSM, ADA, HBAR, ATOM, LINK, ICP, SNT, VEGA, MANA ve IOTA ön plana çıkıyor.
  • 10 altcoin, kendilerini yeni boğaya hazırlıyor.
15:20
29 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftaya çok iyi bir başlangıç yaptı ve kısa süreliğine 28.000 doların üzerine çıktı. 7 gün içerisinde %4 yükseliş elde eden BTC, aslında 1 günde 26.000 dolar bandından 28.000 dolar bandına yükseldi. BTC an itibarıyla 28.000 dolar desteğinde tutunmaya çalışırken aslında altcoinlerin bazılarında çok daha önemli yükselişler görüldü. Sessiz ancak derinden giden altcoinleri tespit etmenin en güzel yöntemi ise GitHub üzerindeki geliştirici aktivitesine bakmak olabilir.

10 Altcoin, Geliştirmeler ile Gündemde

ProofGitHub tarafından paylaşılan verilere bakıldığında, 10 altcoinin ciddi bir geliştirme odağına sahip olduğu görülüyor. Kısa sürede en çok geliştirme aktivitesine sahip olan 10 altcoin, ciddi bir ekibe ve plana sahip olduğunu gösteriyor. GitHub’ın haftalık geliştirme aktivite verileri ise ilk sırayı Polkadot (DOT) ile Kusama (KSM) ikilisine vermiş gibi gözüküyor.

DOT ve KSM, 1 haftada 610 geliştirme etkinliği ile liderliği ele geçirmiş durumda. Ağlar arası işbirliği odaklı bir ekosistem hayata geçiren Polkadot, yan ağı Kusama ile birlikte aslında kripto para sektörünün en çok bilinen projeleri arasına girdi. DOT, kısa süre önce sektöre gerçek bir giriş yapsa da bunun sıradaki boğa döneminde yine etkili seviyelere gelebileceği söylenebilir.

İkinci sırada ise bir diğer Ethereum (ETH) rakibi Cardano (ADA) yer alıyor. Son dönemde önemli adımlar atan Cardano’nun geliştirici kadrosu, yorulmadan çalışmaya devam ediyor. ADA fiyatı da bu etkinlikten kısa süreli etkilenmiş gibi gözüküyor.

SNT, MANA ve VEGA Sürprizi

Üçüncü sırada Hedera (HBAR) bulunuyor. Hedera, 419 haftalık geliştirici etkinliği ile 512 geliştirici etkinliğine sahip Cardano’yu takip ediyor. Hedera’yı 341 etkinlik ile Cosmos (ATOM), onu 321 etkinlik ise Chainlink (LINK), onu ise 315 etkinlik ile Internet Computer (ICP) izliyor. Toplam piyasa değerine göre 279. olan kripto para birimi Status (SNT) ise 281 etkinlik ile 7. sırayı ele geçirmiş durumda ve kesinlikle dikkat çekiyor. Vega Protocol (VEGA) ise 267 etkinlik ile 8., Decentraland (MANA) 265 etkinlik ile 9. ve son olarak IOTA ise 260 etkinlik ile 10. sırada yer alıyor.  Özellikle ayı döneminde geliştirici aktivitesinde ön planda olan kripto paraların daha önceki boğa döneminde büyük duyurular ile isimlerinden sıklıkla söz ettirdikleri görülmüştü ve benzer bir durum, yatırımcıları heyecanlandırabilir.

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