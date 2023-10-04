  Bu 10 Altcoin Eylül Ayına Damga Vurdu! Aralarında Cardano, Avalanche ve Chainlink de Var!

Eylül ayı başta Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto para piyasasındaki varlıkların çoğunluğu için büyük ölçüde olaysız geçse de Cardano (ADA) geliştirme aktivitesi bakımdan ölçülen aktivitede zirveye oturdu. Cardano ağının geliştirme ekibi geçtiğimiz ay geliştirici aktivitesine göre derlenen altcoin’ler listesinin tepesine oturdu. Listede Polkadot (DOT), Chainlink (LINK) gibi altcoin’ler de yer alıyor.

Cardano’nun Liderlik Ettiği Altcoin’ler Listesi

Kripto analiz platformu CryptoDep‘in derlediği ve 2 Ekim’de paylaştığı verilere göre popüler altcoin ADA’nın ağı Cardano, Eylül ayında GitHub’ta 572 girdi ile diğer tüm rakip ağlar arasında geliştirme puanı tablosunda liderlik koltuğuna oturdu.

Geliştirme aktivitesinde Cardano’nun en yakın rakibi olan Polkadot Eylül ayı boyunca 501 GitHub girdisi görerek ikinci sıraya otururdu. Listenin ilk beşi 338 GitHub girdisi ile üçüncü sırada yer alan Chainlink, 358 girdisi ile dördüncü sırada yer alan Hedera (HBAR) ve 338 girdisi ile beşinci sırada yer alan Cosmos (ATOM) ile tamamlandı.

Kripto analiz platformunun derlediği listenin geri kalanında ise sırasıyla 248 girdi ile Aptos (APT), 242 girdi ile Avalanche (AVAX), 219 girdi ile IOTA (MIOTA), 167 girdi ile Radix (XRD) ve 162 girdi ile MultiversX (EGL) yer alıyor.

Cardano Geliştiricileri İş Başında

Cardano ekibi, kullanıcıların ADA’larını aynı anda 5 adede kadar hisse havuzuna yatırmalarına olanak tanıyan light cüzdan platformu Lace‘e çoklu delegasyon özelliğinin eklenmesi ve daha fazla Ledger desteğinin eklenmesi de dahil olmak üzere Eylül ayından bu yana ağını oluşturmak için yoğun bir çalışma yapıyor.

Bunun da ötesinde, şirket kısa süre önce Web3 topluluğu içinde “bağlantı kurma, öğrenme ve birlikte büyüme alanı” olarak ilan edilen NFTxLV adlı, NFT ekosisteminin genişletilmesi üzerine büyük bir workshop etkinliği düzenledi.

Fiyat açısından Cardano’nun ADA’sı son zamanlarda kripto para piyasasının geri kalanındaki genel duyarlılığa ayak uydurarak gün içinde yüzde 2,72 düşüşle 0,2568 dolardan el değiştiriyor. Dahası ADA, son 7 günde yüzde 5,21 yükselişle işlem görüyor.