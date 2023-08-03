BTC’de Kritik Rapor: Büyük Oyuncuların İlgisi Yükselişte! Neler Oluyor?

Özet

  • - Santiment, Bitcoin'de adres ve holder sayılarında artış olduğunu belirten bir rapor yayımladı.
  • - En az 100 BTC tutan adreslerin sayısı neredeyse 16.000'e çıktı.
  • - Uzun vadeli holder'ların son alımı ile toplam arz tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • - Piyasa etkisi: Pozitif
15:50
3 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Önde gelen kripto para analitik şirketi olan Santiment, Bitcoin’e (BTC) yönelik yeni bir rapor yayımladı. Açıklanan verilere göre, Bitcoin’de adres ve holder sayılarında yükseliş yaşanıyor. Peki bu durum kripto para piyasalarında ne anlama geliyor?

BTC Holder’larına Yönelik Kritik Rapor!

Santiment raporlarına göre en az 100 BTC tutan Bitcoin adreslerinin sayısı son zamanlarda neredeyse 16.000’e yükseldi. Bu katılımcılar toplu olarak 11,5 milyon BTC’ye holder’lar ve son 12 haftada neredeyse 28 bin BTC eklediler.

Bitcoin köpekbalıkları ve uzun vadeli holder’ları da, token’ın fiyatının 30.000 doların üzerine çıktığını gören yılın ilk yarısında önde gelen kripto para birimine artan bir ilgi gösterdi. Ayrıca BlackRock, Invesco, VanEck ve diğerleri gibi finans devlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bir spot BTC ETF başlatmak için başvurdukları sayısız başvurunun ardından sektöre iyimserlik aşılandı.

Kripto para piyasası istihbarat platformu Santiment, en az 100 BTC (mevcut fiyatlarla 2,9 milyon dolara eşit) tutan bitcoin adreslerinin 15.870’e yükseldiğini ortaya koydu.

Bu balinalar son üç ayda 27.755 BTC satın aldı ve şu anda 11.5 milyon BTC’ye (334 milyar dolar değerinde) veya kripto para biriminin toplam dolaşımdaki arzının yaklaşık %60’ına sahip. Ayrıca BlackRock’un Amerika’da bir spot BTC ETF’si sunma hırsı, dosyalamadan kısa bir süre sonra önemli miktarda varlık satın alan büyük Bitcoin yatırımcılarına daha fazla güven verdi.

BlackRock’un Holder’lara Etkisi!

Bununla birlikte geçtiğimiz ay içerisinde BTC köpekbalıkları ve balinaları Haziran ortası (dünyanın en büyük varlık yöneticisinin SEC’e başvurduğu zaman) ile 8 Temmuz arasında 71.000 BTC biriktirdi.

Yatırımcılar arasındaki genel iyimserlik, BlackRock’un Amerika menkul kıymetler düzenleyicisinde olağanüstü bir sicile sahip olması ve yıllar içinde 576 ETF’den yalnızca birinin reddedildiğini görmesi ile açıklanabilir.

Uzun vadeli holder’lar (en azından son 155 gündür ekosistemin bir parçası olanlar) 2023’ün ilk yarısında önemli miktarlarda satın aldılar. Sahip oldukları arz kısa süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14,52 milyon BTC’ye ulaştı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
İki Günlük Kripto Para Piyasaları Tahmini! Hafta Sonu Bitcoin Yükselir Mi?
İki Günlük Kripto Para Piyasaları Tahmini! Hafta Sonu Bitcoin Yükselir Mi?
Piyasadaki Yön Arayışı Devam Ediyor: Bitcoin’in Volatilitesi Son Dönemlerin En Düşük Seviyelerinde
Piyasadaki Yön Arayışı Devam Ediyor: Bitcoin’in Volatilitesi Son Dönemlerin En Düşük Seviyelerinde
Sürpriz Düşüş Tahmini! Uzman Bitcoin’in Zorlu Yolculuğu Konusunda Yatırımcıları Uyardı!
Sürpriz Düşüş Tahmini! Uzman Bitcoin’in Zorlu Yolculuğu Konusunda Yatırımcıları Uyardı!
Bitcoin’de Şok Düşüş! OTC Cüzdan Adreslerindeki BTC Miktarı Dikkat Çekiyor!
Bitcoin’de Şok Düşüş! OTC Cüzdan Adreslerindeki BTC Miktarı Dikkat Çekiyor!
Uzmanından Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı! Uzun Vadedeki Pozitif Görünüm ve Kısa Vadedeki Riskler!
Uzmanından Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı! Uzun Vadedeki Pozitif Görünüm ve Kısa Vadedeki Riskler!
Analistten Bitcoin’e (BTC) Boğa Hedefi! BTC’de Zirve İçin Tarih Verdi!
Analistten Bitcoin’e (BTC) Boğa Hedefi! BTC’de Zirve İçin Tarih Verdi!
Bitcoin’in Büyük Çöküş Noktası! Deneyimli İsimden Panik Satışı Uyarısı!
Bitcoin’in Büyük Çöküş Noktası! Deneyimli İsimden Panik Satışı Uyarısı!
Bitcoin’de Umut Verici Sinyaller! Cüzdan Adresi Aktivitesi Son 3.5 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Bitcoin’de Umut Verici Sinyaller! Cüzdan Adresi Aktivitesi Son 3.5 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023