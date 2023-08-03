Önde gelen kripto para analitik şirketi olan Santiment, Bitcoin’e (BTC) yönelik yeni bir rapor yayımladı. Açıklanan verilere göre, Bitcoin’de adres ve holder sayılarında yükseliş yaşanıyor. Peki bu durum kripto para piyasalarında ne anlama geliyor?

BTC Holder’larına Yönelik Kritik Rapor!

Santiment raporlarına göre en az 100 BTC tutan Bitcoin adreslerinin sayısı son zamanlarda neredeyse 16.000’e yükseldi. Bu katılımcılar toplu olarak 11,5 milyon BTC’ye holder’lar ve son 12 haftada neredeyse 28 bin BTC eklediler.

Bitcoin köpekbalıkları ve uzun vadeli holder’ları da, token’ın fiyatının 30.000 doların üzerine çıktığını gören yılın ilk yarısında önde gelen kripto para birimine artan bir ilgi gösterdi. Ayrıca BlackRock, Invesco, VanEck ve diğerleri gibi finans devlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bir spot BTC ETF başlatmak için başvurdukları sayısız başvurunun ardından sektöre iyimserlik aşılandı.

Kripto para piyasası istihbarat platformu Santiment, en az 100 BTC (mevcut fiyatlarla 2,9 milyon dolara eşit) tutan bitcoin adreslerinin 15.870’e yükseldiğini ortaya koydu.

Bu balinalar son üç ayda 27.755 BTC satın aldı ve şu anda 11.5 milyon BTC’ye (334 milyar dolar değerinde) veya kripto para biriminin toplam dolaşımdaki arzının yaklaşık %60’ına sahip. Ayrıca BlackRock’un Amerika’da bir spot BTC ETF’si sunma hırsı, dosyalamadan kısa bir süre sonra önemli miktarda varlık satın alan büyük Bitcoin yatırımcılarına daha fazla güven verdi.

BlackRock’un Holder’lara Etkisi!

Bununla birlikte geçtiğimiz ay içerisinde BTC köpekbalıkları ve balinaları Haziran ortası (dünyanın en büyük varlık yöneticisinin SEC’e başvurduğu zaman) ile 8 Temmuz arasında 71.000 BTC biriktirdi.

Yatırımcılar arasındaki genel iyimserlik, BlackRock’un Amerika menkul kıymetler düzenleyicisinde olağanüstü bir sicile sahip olması ve yıllar içinde 576 ETF’den yalnızca birinin reddedildiğini görmesi ile açıklanabilir.

Uzun vadeli holder’lar (en azından son 155 gündür ekosistemin bir parçası olanlar) 2023’ün ilk yarısında önemli miktarlarda satın aldılar. Sahip oldukları arz kısa süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14,52 milyon BTC’ye ulaştı.