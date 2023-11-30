BTC, XRP, SHIB Durdu Bu Altcoin’in Hacmi Yüzde 9900 Arttı! İşte Yatırımcısını Mutlu Etmesi Muhtemel 3 Altcoin!

Kripto fiyatları Perşembe sabahı itibariyle belirsiz bir rotada ilerliyor. Bazı kripto paralarda değer artışı yaşanırken diğerlerinde değer kaybı görülüyor. Bununla birlikte, bazı büyük kripto fiyatlarındaki kazanımların da yardımıyla genel piyasa pozitif bölgede kalmaya devam ediyor.

Piyasada yaşanan son hareketlilik yatırımcıların devam eden düzenleyici engeller ve kripto varlık alanı üzerinde gezinen diğer endişeler arasında temkinli bir duruşu ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu arada piyasa, Bitcoin Spot ETF onayı ve piyasadaki diğer olumlu katalizörlere ilişkin beklentiler nedeniyle son birkaç hafta içinde önemli kazançlar kaydetti.

Kripto Paralarda Son Durum

Bu arada, kripto fiyatlarında, Bitcoin fiyatı yazım saati itibariyle %0,16 yükselişle 37.929 dolar seviyesinde işlem görüyor , son 24 saatteki hacmi %10,94 düşüşle 20,21 milyar dolar oldu. Özellikle, piyasa değerine göre en büyük kripto son 24 saat içinde sırasıyla 38.366,11 dolar ve 37.612,63 dolarlık ile en yüksek ve en düşük seviyelerde işlem gördü.

Altcoin’lerin kralı konumunda bulunan Ethereum fiyatı yazım saati itibariyle %0,65 düşerek 2.033,30 dolardan işlem gördü. Aynı zamanda hacminde de %12,58’lik düşüş yaşandı ve 8,91 milyar dolara geriledi. Binance tarafında yaşanan sıkıntılı sürecin ardından BNB fiyatı %0,41 düşüşle 228,90 dolara geriledi ve bir günlük hacmi %7,76 düşüşle 612,19 milyon dolar oldu.

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği XRP‘de fiyat %0,57 düşüşle 0,609 dolara geriledi ve son 24 saatteki işlem hacmi %4,62 oranında azaldı. Buna karşılık, Solana fiyatı uzun süreli düşüşün ardından yazım saati itibariyle oranında %3,70 artışla 60,64 dolara yükseldi ve hacmi düne göre %33,40 artarak 1,98 milyar dolara yükseldi.

Dogecoin fiyatı düne göre %1,14 artarak 0,08169 dolara yükseldi. Shiba Inu fiyatı %1,11 düşüşle 0,00000826 dolardan işlem görüyor. Doge ve SHIB’in en büyük rakibi konumundaki Pepe Coin, yatırımcıların son zamanlardaki belirsiz tavırlarına rağmen 30 Kasım’da bir miktar yükseldi. Pepe Coin fiyatı Perşembe günü %1,14 yükselişle0,00000169 doalrdan işlem görüyordu.

Günün En İyi Altcoin’leri

IOTA Binance listesine göre Perşembe günü kripto piyasasında en çok kazananların başında yer aldı ve yatırımcıların temkinli hareketlerine karşı net bir duruş sergiledi. IOTA fiyatı 30 Kasım itibariyle %36,61 artış gösterdi ve yazım saati itibariyle 0,2361 dolardan işlem görüyordu. Fiyat yükselişiyle doğru orantılı olarak işlem hacmi %9699,74 artışla 707,17 milyon dolara fırladı ve yatırımcıların altcoin’e olan ilgisini ortaya koydu.

Injective, 30 Kasım’da kripto alanında en çok dikkat çeken altcoin’lerden bir tanesi oldu. Injective fiyatı yazım saati itibariyle %7,12 artışla 17,5 dolara yükseldi. Son 24 saatte sahip olduğu hacmi %13,39 artışla 89,72 milyon dolara yükseldi.

Son olarak THORChain fiyatı 30 Kasım Perşembe günü %7,15 artışla 6,50 dolardan işlem görüyordu. Bunun yanı sıra altcoin son 30 günde yaklaşık %163 değer kazandı ve yatırımcıların kriptoya yönelik ilgisinde net bir artışı ortaya koydu.