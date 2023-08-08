Kral kripto para birimi bugün akşam yeniden 29.000 doların altına düştü ve orada bir süre zaman geçirdi. Fiyat 22:20 itibariyle 29.000 doların üstünde ancak destek seviyesinin birçok kez test edilmesi yatırımcılarda haklı bir endişeye neden oldu. Önümüzdeki günlerde ABD enflasyon verisinin de tedirginliğiyle fiyatta daha büyük kayıplar muhtemel görünüyor.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bugün Wall Street açılışından sonra BTC spot piyasalardaki satışların ardından tekrar 29.000 doların altına geriledi. Hisse senedi piyasalarının açılması yatay seyreden bir hafta sonunun ardından boğalar için hiçbir rahatlama belirtisi sunmadı ve analistlerin beklediği şey oldu. Fiyat 28.800 bölgesine düştü.

Durum hakkında yorum yapan popüler kripto para yorumcusu Daan Crypto Trades, spot üzerinden primle işlem gören türevlerin boğaları daha da az avantajlı bir konuma getirdiğini belirtti.

“Spot karşısında sürekli bir çift primi olması asla iyi bir işaret değil. Sonsuz spot satış + dalgalı fiyat hareketi ile birleştiğinde görmek istediğiniz şey bu değildir. Dışarıda dikkatli olun”.

DecenTrader ise BTC’nin “çoğu zaman diliminde” düşüşe geçtiği konusunda uyarırken, daha önce popüler kripto trader 29.000 dolarlık destek alanının zaten zayıfladığını söylemişti.

Düşüşün Tether, Huobi, ABD enflasyon, yeni faiz artışı beklentisi gibi birçok sebebi var. Ancak boğaların destek bölgelerini korumaya isteksizliği tümünün sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Bitcoin Fiyatı Uzman Yorumu

IncomeSharks ekibi yatırımcıların 29.000 dolar bölgesindeki zayıflığı görmedikçe fiyattaki düşüşün devam ettiğini söylüyor. Birçok analist benzer şekilde 30.000 doların kaybedilmesiyle artık derin bir dip testinin radara girdiğini söylemişti. CoinGlass’tan alınan veriler, gün içinde toplam 10 milyon dolarlık BTC long pozisyonu tasfiye edildi.

Rekt Capital haftalık grafikte çift tepe formasyonunun tamamlanma sürecinde olduğunu bunun önümüzdeki ay içinde teyit edileceğini belirtti. Bununla birlikte formasyonun hedefi 26.000 dolarda bulunuyor. Bununla ilgili popüler analist şunları söyledi;

“Genel olarak bu yapıyla ilgili olan şey ve genellikle bu bölgenin bir birleşme destek bölgesi olarak hareket etmesi, burada gelişen iki boğa piyasası yükseliş momentumu üstel hareketli ortalamasına sahip olmamızdır.”

Birçok piyasa uzmanının güncel değerlendirmeleri Bitcoin’in 28.300 ve 27.500 dolar desteklerinin ardından fiyatın 26.000 dolar bölgesine düşebileceğini öngörüyor.