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  •   BTC, ETH, XRP, AVAX, SOL ve SHIBA Ne Olacak? Bugün Ünlü Yatırım Şirketi Açıkladı!

BTC, ETH, XRP, AVAX, SOL ve SHIBA Ne Olacak? Bugün Ünlü Yatırım Şirketi Açıkladı!

Altcoin için bu çeyrekte beklenti ne? Yatırım şirketinin güncel yorumu ve daha fazlası.
19:15
4 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırım şirketlerinin piyasalara dair yaptıkları değerlendirmeler bireysel analistlerden çok daha başarılı oluyor. Bugün QCP Capital kripto para piyasalarına dair beklenti ve yorumlarını paylaştı. Önemli değerlendirmeler var BTC, ETH, XRP, AVAX, SOL ve SHIBA için genel piyasa beklentileri neler? İşte detaylar.

Bitcoin (BTC) Son Durum

Kral kripto para birimi 17:00’da pozitif gelen ABD JOLTS verisinin de ardından 28.300 doların üstünde bulunuyor. QCP Capital analistleri Bitcoin ve Ethereum’un dar bir aralıkta sıkışmış olmasına dikkat çekiyor. Onlara göre bu durum riskli ve para kazanmak için zor bir dönemdeyiz. Peki beklentileri neler? Bu çeyrekte kripto para piyasaları yükselecek mi?

“BTC’nin 27,5 bin ve ETH’nin 1,8 bin seviyesinde kapandığı 17 Mart’tan bu yana fiyatlandırma esasen hiçbir yere gitmedi. Bu durum büyük ölçüde, geçen hafta vurgulandığı üzere, her iki piyasada da karşılaştığımız büyük dirençten kaynaklanıyor. BTC ve ETH de bu aşamada çapraz akım anlatılarına yakalanıyor. Bununla birlikte, bu dar %10’luk yüksek-düşük aralığın yaklaşık 20 seans boyunca, özellikle de daha önce engellediğimiz önemli olay riskiyle ve çeyrek için %70’lik bir hareketin ardından devam etmesini izlemek gerçekten sinir bozucu oldu. Bu aralık, Fed’in 25 baz puanlık artış yapacağını ve 2023 noktalarını değiştirmeyeceğini öngördüğümüz 22 Mart’taki FOMC’de bir alım fırsatı olarak gördüğümüz 27 Mart’taki Binance davasında ve şimdi de dün gece ABD verilerinde resesyonist bir dönüşün ilk işaretinde tutundu.”

ETH, XRP, AVAX, SOL ve SHIBA Ne Olacak?

Analistler artık Bitcoin ve altcoinler için daha büyük bir kırılmanın yaklaştığını düşünüyor. QCP Capital analistleri daha önceki değerlendirmelerinde dönemsel fırsatlardan bahsedip yatırımcıların ciddi kazançlar elde etmesini sağlamıştı. Birçok uzman son Fed toplantısında faiz artışının pas geçileceğini düşünürken QCP 25bp artış konusunda net oldu. Bitconi ve altcoinler için sırada ne var?

BTC’nin her iki itici gücü olan USD ve Tahvil getirileri, Nisan 2020’den bu yana (pandeminin ortasında) en keskin daralmayı gösteren ISM İmalat’ın açıklanmasının ardından dün gece keskin bir şekilde düştü. Bu hafta daha fazla zayıf ABD verisinin ortaya çıkmasını ve resesyon anlatısını daha da güçlendirmesini bekliyoruz. Birçok yanlış şafaktan sonra, bunun gerçekten de kalıcı olacağına inanıyoruz. Daha önce BTC’nin bir varlık olarak resesyon ortamında kanıtlanmamış olduğunu yazmıştık. Ancak, şimdi bunun stagflasyonist bir ortamda daha da fazla olduğunu ekliyoruz. Fed, geçen ayki bankacılık krizinde olduğu gibi bir resesyonda da hızlı hareket ederse, BTC’nin tekrar ayağa kalkmasını bekliyoruz. Ancak, stagflasyonist bir ortamda, Fed enflasyon tekrar hedefine ulaşana kadar faizleri düşüremeyeceğini hissederse, BTC risk varlıklarını takip ederek düşecek mi? Bunu zaman gösterecek. BTC’nin enflasyondan koruduğu kanıtlanmamış olsa da, piyasadaki en yüksek kazancı getiren ürün oldu. Bu arada, ekonomik yavaşlama ve parasal genişleme çapraz akımlarının ortasında, BTC bu %10’luk aralıkta sıkıcı ama güzel bir şekilde oynuyor. Bununla birlikte, büyük resme bakıldığında, eğer 2. çeyrek gerçekten de altcoin (ETH, XRP, AVAX, SOL, SHIBA ve diğerleri) odaklı bir çeyrek olacaksa, Q2 konsolidasyonu Q3/Q4’te yükseliş trendi devam etmeden önce kısa bir duraklama olacaktır. Bunun zamanlaması, Fed’in hızla yavaşlayan ekonomi karşısında rotasını ne kadar hızlı değiştirdiğine göre belirlenecek.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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