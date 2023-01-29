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  •   BTC, Altın, Gümüş ve Kripto! Bu Hafta 19 Büyük Gelişme Yönlerini Belirleyecek!

BTC, Altın, Gümüş ve Kripto! Bu Hafta 19 Büyük Gelişme Yönlerini Belirleyecek!

Aşırı volatilite geri dönüyor, bu hafta devasa dalgalar kripto para gemisini kesinlikle sallayacak.
09:36
29 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Her hafta kripto para piyasalarını etkileyecek kritik olayların duyurusunu Pazar günleri yapıyoruz. Dikkat ederseniz o hafta kripto paralardaki büyük hareketler de bu olayların peşi sıra gerçekleşiyor. Yani yaşanacak olayları önceden bilip sonuçlarını tahmin etmek yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Peki bu hafta kripto para yatırımcılarını nasıl bir macera bekliyor?

Haftanın Önemli Gelişmeleri Kripto

Bu hafta hepimizin malumu olduğu üzere Fed haftası ve faiz kararı şimdiden büyük ölçüde belli. Fed 25bp artış yapacak ve Powell tarafından yapılacak açıklamalara odaklanılacak. Peki sadece bu mu? Elbette hayır, Fed dışında dikkat edilmesi gerekilen birçok önemli gelişme var.

31 Ocak Salı

  • 13:00 AB GSYİH (Beklenti: %2,2 Önceki: %2,3 – Yıllık)
  • 18:00 ABD- Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Beklenti: 109 Önceki: 108,3)
  • Cardano’nun İlk Stablacoin’i DJED Başlatılacak.

1 Şubat Çarşamba

  • 13:00 AB Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Beklenti: %5,4 Önceki: %5,2)
  • 13:00 AB Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Beklenti: %9,1 Önceki: %9,2)
  • 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 170K Önceki: 235K)
  • 17:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 46,8)
  • 18:00 ABD ISM PMI (Beklenti: 48,0 Önceki: 48,4)
  • 18:00 ABD JOLTS (Beklenti: 10,200M Önceki: 10,458M)
  • 22:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: Artış/25bp)
  • 22:30 Fed Başkanı Basın Toplantısı

2 Şubat Perşembe

  • 15:00 İngiltere Faiz Kararı (Beklenti: Artış/50bp)
  • 16:15 AB Faiz Kararı (Beklenti: Artış/50bp)
  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 200K Önceki: 186K)
  • 16:45 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması
  • 17:15 İngiltere MB Başkanı Bailey Konuşması
  • 18:15/21:30 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşması

3 Şubat Cuma

  • 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 185K Önceki: 223K)
  • 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Ocak) (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,5)

Kripto Paralar Yorum

Peki bu gelişmeleri nasıl yorumlamalıyız. Öncelikle AB ve İngiltere cephesindeki gelişmeler dolar endeksinin doğal olarak kripto paraların hareketlenmesini sağlayacaktır. AB ve İngiltere ekonomisine dair verilerin olumlu gelmesi, dolar endeksini düşüreceğiz için kripto paralara fayda sağlar. Salı günü gelecek ABD CB beklenti üzeri gelirse ekonomideki iyileşmeye yorulur. Ertesi gün açıklanacak PMI verileri de ekonomideki sıcaklığa işaret etmektedir. Fed yetkilileri ekonominin soğumasını ve böylece enflasyon düşüşünün kalıcı hale gelmesini istiyor. Beklenti altı PMI verileri kripto paraları olumlu etkileyecektir.

Faiz kararı hepimizin malumu ancak Powell burada neler söyleyecek bunlar önemli, aşırı iyimserliği baltalayacak açıklamalar yapmamalı. Perşembe ve Cuma ABD için istihdam raporlarının günü yine Fed işsizliğin bir miktar artmasını istediği için bu rakamların da beklenti üzeri gelmesi kripto paralara yarayacaktır. Evet, artık bu hafta yaşanacak volatiliteye hazırsınız.

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