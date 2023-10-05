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Borsalardan Devasa Ethereum (ETH) Çıkışı! Bu Neyin Göstergesi?

Özet

  • Kripto para borsalarından Ethereum (ETH) çıkışları artarken, borsalarda bulunan ETH miktarın son beş yılın en düşük seviyesine geriledi.
  • Uzmanlar bu durumu ETH'nin fiyatı için bir yükseliş sinyali olarak değerlendiriyor.
  • Ayrıca Ethereum vadeli işlem ETF'lerinin piyasaya sürülmesi ETH piyasasında olumlu bir etki yaratmış durumda.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:33
5 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ethereum vadeli borsa yatırım fonlarını (ETF’ler) onaylaması sonrası ETH yatırımcıları yükseliş trendi belirtileri göstermeye başladı. Zincir üzeri veriler kripto para borsalarındaki ETH’lerini çekerek kendi kendine saklama eğiliminin arttığına dair net bir anlatıya işaret ediyor. Uzmanlar bunun ETH’nin fiyatı için bir yükseliş sinyali olabileceğini değerlendiriyor.

Kripto Para Borsalarından ETH Çıkışları

Santiment’in sağladığı zincir üzeri veriler, şu anda kripto para borsalarında bulunan ETH miktarının son beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, Ağustos 2023 ortasından bu yana yatırımcıların ETH’lerini kendi kendine saklama eğiliminin artması olarak öne çıkıyor. Santiment, kripto para borsalarından ETH çıkışlarının 4 Ekim’de tüm zamanların en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi:

Ethereum, 21 Ağustos 2023’ten bu yana en büyük çıkış günü olan 4 Ekim’de borsalardan yaklaşık 110 bin ETH’nin (181 milyon dolar) borsalardan çıktığını gördü. Kripto para borsalarının dışındaki Ethereum miktarı şu anda 115.88 milyon ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Tarihsel olarak, kripto para borsalarından çıkışları artan coin veya token için bu bir yükseliş sinyali olmuştur ve ileriye dönük potansiyel değişken duyarlılığa işaret etmektedir. Yatırımcı hareketlerine ilişkin zincir üzeri verilere ek olarak, daha geniş düzenleyici kapsam da muhtemel ETH fiyat rallisinin lehine işliyor.

Ethereum Vadeli İşlem ETF’leri

2 Ekim 2023 tarihinde BitWise, ProShares ve VanEck gibi çeşitli Ethereum vadeli işlem ETF’leri piyasaya sürülerek işlemlere açıldı. Bu, ETH’nin fiyatında ani bir yükselişin tetikleyicisi oldu ve dolayısıyla en büyük altcoin için bir boğa piyasasının yaklaştığına dönük umutların artmasını sağladı.

Öte yandan yılın sonuna kadar SEC‘in bir spot Bitcoin ETF’sine onay vereceği umutları, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock ve Valkyrie gibi çeşitli varlık yönetimi devlerinin başvurularının ABD’li federal düzenleyicinin verdiği son erteleme kararlarıyla azaldı.

Dahası Grayscale‘in SEC’e açtığı davada mahkemenin verdiği karardan dolayı iyimserlik hala yüksek. Şirket son olarak Ethereum Trust’ının (ETHE) spot Ethereum ETF’sine dönüştürülmesi için SEC’e başvuru yaptı.

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