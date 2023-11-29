BITCOIN (BTC)

Boğalar Alana Çıktı! 3 Analistten Sıcak Bitcoin Tahminleri

Özet

  • Bitcoin boğası üç analistten sıcak Bitcoin tahminleri geldi.
  • Analistler yeni hedefleri gösterdiler.
  • Aylık kapanış yeşil sinyale işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kendisini sürekli geliştiren kripto para dünyasında, Bitcoin tutkunları, kripto paraların amiral gemisinin bir başka aylık mumu daha yeşil renkte kapatma ihtimali nedeniyle olumlu bir dönüş için hazırlanıyor. Bu yukarı yönlü ivme, Bitcoin’in potansiyel yükseliş eğilimlerine zemin hazırlayan önemli bir aylık seviye olan 35 bin dolar eşiğinin üzerine başarılı bir şekilde çıkmasının hemen ardından geliyor. 3 analist bu olumlu ivme nedeniyle yeni seviyeleri belirledi.

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Bitcoin İçin Sonraki Duraklar: 45 Bin 500 ve 59 Bin DolarCrypto Rover’ın Uyarısı: Bitcoin 39 bin 700 Dolarlık Direnci KırabilirErkenci Kuş Avantajı: Bitcoin Boğaları Kitlesel Kabul İçin Hazırlanıyor

Bitcoin İçin Sonraki Duraklar: 45 Bin 500 ve 59 Bin Dolar

Analist Mags, Bitcoin rotasını çizerken, dikkatini BTC’nin yolculuğundaki bir sonraki engellere çevrilmiş durumda. Mags’e göre kripto para biriminin gözü, bir sonraki aylık direnç seviyelerini temsil eden 45 bin 500 dolar ile 59 bin dolar işaretlerinde.

Bu kilometre taşları, önümüzdeki haftalarda potansiyel atılımları ve daha fazla yukarı yönlü ivmeyi işaret ederek yatırımcılar için çok önemli kriterler haline geliyor. Bu seviyelerin aşılması 2023 yılının zirveleri anlamına da geliyor.

Crypto Rover’ın Uyarısı: Bitcoin 39 bin 700 Dolarlık Direnci Kırabilir

Kripto dünyasının önemli isimlerinden Crypto Rover, Bitcoin’in mevcut durumuna ilişkin uyarıda bulunuyor. Crypto Rover’a göre, Bitcoin’in kırmaya hazırlandığı bir sonraki direnç seviyesi 39 bin 700 dolar. Beklenti arttıkça, piyasa short pozisyonu alanların akınına tanık oluyor.

Halihazırda 38 bin 500-38 bin 700 dolar aralığında 3 milyar 100 milyon dolarlık önemli bir Bitcoin short pozisyonu bulunuyor. Bu durum analiste göre beraberinde short pozisyonlarının sıkışmasını getirecek.

Erkenci Kuş Avantajı: Bitcoin Boğaları Kitlesel Kabul İçin Hazırlanıyor

Anaslit el_crypto_prof, Bitcoin’in beklenen dalgalanmasının şu anki erken aşamasını vurguluyor. Kripto uzmanı, kitlelerin yaklaşan yükseliş eğilimlerini tam olarak benimsememiş olsalar da, bunların kaçınılmaz olarak ufukta olduğunu öne sürüyor. El_crypto_prof, paylaştığı grafik ve öngörüsüyle, bakış açısında bir değişimi teşvik ederek, düşüş eğiliminde olanların duruşlarını yeniden gözden geçirme ve ortaya çıkan yükseliş duygusuyla uyum sağlama zamanının geldiğine işaret ediyor.

Bitcoin ticaretinin dinamik dünyasında sahne, potansiyel atılımlar, direnç fetihleri ve yenilenmiş bir piyasa iyimserliği dalgası için hazır. Bitcoin kilit seviyelere bakarken ve traderlar potansiyel short pozisyonunda olanların sıkışmasına hazırlanırken, kripto topluluğu Bitcoin’in fiyat yörüngesindeki bir sonraki aşamayı büyük bir hevesle bekliyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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