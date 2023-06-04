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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.140 dolardan alıcı buluyor ve destek seviyesini sağlama alabilmiş değil. Yükseliş beklentisinde olan yatırımcılar 27.200 dolar üstü kapanışları beklerken BTC tüm gelişmelere rağmen zayıflık belirtileri gösteriyor. Peki önümüzdeki günlerde Bitcoin ve altcoinleri neler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, geçtiğimiz hafta sonu ABD’nin borç tavanı görüşmeleriyle ilgili olumlu gelişmelerin ardından kısa vadeli bir aralığın ötesinde yanlış bir kırılma yaşadı. Geleneksel piyasalar Bitcoin ve altcoinlerden daha iyi performans gösterdi. ABD borsaları borç tavanı anlaşmasının Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçmesiyle haftayı yükselişle kapattı.

Bu arada, daha yüksek zaman dilimleri BTC’nin düşüş momentumunun pençesinde olduğunu gösterdi. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde bu beklentinin daha da güçlenmesiyle açığa satışlardan kazançlarını artırmaya çalışabilir.

Fiyat aralığı 26.100 dolardan 27.500 dolara kadar uzandı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde BTC, orta nokta desteğinden 26.800 dolara sıçramayı başardı. 4 saatlik piyasa yapısı düşüş eğilimindeydi ve RSI momentumun nötr olduğunu gösterdi. OBV yukarı yönlü bir kırılmanı pek muhtemel olmadığını söylüyor.

Bitcoin Boğa Tuzağı

Kısa vadede 28.000 dolar üstüne bir hareket gelse de bu daha çok vadeli işlemlerdeki short pozisyonları hedefleyecek. Kalıcı bir yükseliş görünümü şimdilik yok. Talep eksikliği devam ederse 28.000 dolardan hızlı bir dönüş görebiliriz. Ancak 28.500 dolar üstünde 4 saatlik kapanışlar boğaların yeniden oyunu döndüğünü gösterebilir.

Spot CVD Mayıs ayının sonuna doğru keskin bir düşüş yaşamıştı. Bu eğilim hızı yavaşlasa da son birkaç günde de devam etti. Genel olarak, satış baskısının baskın olduğunu göstermeye devam etti. Açık faiz neredeyse yatay hareket ediyor ve bu yakında aşırı volatilite ile bozulabilir. Önümüzdeki hafta makro cephede ciddi bir gelişme yaşanmayacağı için haber akışının boğalar lehine olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Hong Kong hakkında daha fazla gelişme, yatırım, etkinlik duyuruları Çin merkezli altcoinleri hareketlendirebilir. Şimdilik kripto para yatırımcıları 1 aydır devam eden temkinli konumlarını koruyor.