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PancakeSwap son zamanlarda yatırımcıların dikkatini çekti. Bu, son birkaç gün içinde umut verici bir performans kaydetmesinin ardından gerçekleşti. Mevcut düşüş piyasası koşullarına rağmen, CAKE yeşil bölgede kalmak için rakiplerinden daha iyi performans göstermeyi başardı.

Bu yazının yazıldığı 26 Eylül tarihinde, CAKE’nin değeri son yedi günde %4’ün üzerinde artış gösterdi ve 652.034.047 dolar piyasa değeri ile 4,62 dolardan işlem görüyordu. Bu dalgalanmanın birkaç nedeni olsa da, topluluktaki birçok olumlu gelişme bu durumu körüklemiş olabilir.

Neler Oluyor?

CAKE’in fiyatı artarken, toplulukta CAKE’in dikkat çekmesine yardımcı olduğu düşünülebilecek birkaç ilginç gelişme yaşandı. Örneğin, CAKE 1 haftalık durumu incelendiğinde en iyi 10 coin listesinde haftanın en iyi performansını gösteren XRP’nin hemen arkasında yer aldı. Bu sıralama, kripto paranın fiyatının önümüzdeki günlerde yükselme olasılığının daha yüksek olabileceğini gösterdiği için büyük bir boğa sinyali olabilir.

Dahası CAKE, CoinMarketCap’te BNB zinciri projelerinin trend olduğu şu son dönemde ağ içi proje sıralamasında bile üst sıralarda yer aldı. Bu da token’ın son günlerdeki popülaritesini göstermekte ki bu da başlı başına bir başka olumlu sinyal olarak kabul edilebilir.

İlginç bir şekilde, birkaç zincir içi ölçüm de token için daha iyi günlere işaret ediyormuş gibi görünüyor. Örneğin, CAKE’in geliştirme faaliyeti önemli bir artış kaydetti. Geliştirme faaliyeti, geliştiricilerin bir blok zincirini iyileştirme çabalarını temsil ettiğinden, CAKE için işler iyi görünüyor.

Dahası, CAKE’nin sosyal hacmi de geçtiğimiz ay arttı ve bu da neden trend olduğunu kanıtlıyor. Sadece bu da değil, CAKE’in NFT alanı da geçen hafta USD cinsinden toplam NFT işlem hacminin artmasının ardından yükseliş sinyalleri verdi.

İleriye Dönük

Piyasa göstergelerinin çoğu alıcıların lehine olduğu için CAKE’nin günlük grafiği de benzer bir yükseliş tablosu çizdi. İlginç bir şekilde, CAKE’in grafiğinde yükselen bir üçgen formasyonu oluştu ve bu da yakın zamanda yukarı yönlü bir kırılmanın yaşanabileceği anlamına geliyor olabilir.

Göreceli güç endeksi (RSI) bir yükseliş kaydetti ve bu da bir başka yükseliş işareti olarak kabul edilebilir. Üstel hareketli ortalama (EMA) şeridi, 20 günlük EMA’nın 55 günlük EMA’nın üzerinde olması nedeniyle alıcıların piyasada bir avantaja sahip olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, chaikin para akışı (CMF) nötr bir pozisyondaydı, bu CAKE’nin bir sonraki yükseliş trendinde engel oluşturabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.