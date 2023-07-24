Bitcoin fiyatındaki negatiflik sürüyor ve altcoinler özelinde istisna yükselişler görüyoruz. Peki sıradaki? Bunu tahmin etmek zor, piyasa düşerken istisna yükselişi yakalamak büyük ölçüde şans işi. Diğer tarafta on-chain veriler kimi zaman öncü sinyallerle doğru yere bakan yatırımcılara önemli uyarılar verebiliyor.

Altcoinde Boğa Sinyali

Kripto analiz firması Santiment’e göre, gizlilik odaklı internet tarayıcısının yerel tokeni yakın zamanda yükselişe geçebilir. Santiment, Brave Browser için ödül tabanlı bir kripto para birimi olarak kullanılan Basic Attention Token‘ın son zamanlardaki sosyal medya hareketleri sayesinde yükselişe geçebileceğini söylüyor. Santiment son değerlendirmesinde “BAT”, “browser” ve “brave” terimleri için sosyal hakimiyette bir artış olduğunu gösteren verileri paylaştı.

“BAT ve Brave Browser, kullanıcıların ödüller sunan benzersiz internet tarayıcısının başarısını ya da başarısızlığını tartıştığı viral bir Reddit gönderisinin ardından trend oldu. Varlığın kendisi altcoinler arasında ayrışamadı, ancak biraz destek alabilir.”

BAT Coin Alınır Mı?

Geçen hafta boyunca çoğunlukla yatay seyreden BAT Coin fiyatı 0,2 doların altına indi ve yazı hazırlandığı sırada 0.197 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin fiyatının aniden 29.000 doların altına düşmesi onu da olumsuz etkiledi.

Fiyat için 0,2 dolar seviyesi önemli destek bölgesidir. Bunun üzerinde kapanışlar olmadığı sürece mevcut düşüş 0,183 dolar tabanına kadar devam edebilir. Daha derin bir düzeltmede ise 0,1662 ve 0,1486 dolar destekleri hayati önem arz ediyor. Fiyat 10 Haziran tarihli genel piyasa çöküşünde bu bölgeden toparlanmıştı. Yükseliş senaryosunda 0,215 ve 0,22 dolar aralığının aşılmasının ardından 0,265 dolara kadar ralli devam edebilir.

Santiment ayrıca, merakla beklenen halving etkinliği öncesinde gözünü Litecoin’e çevirdi. Litecoin boğalarının hızla coin biriktirdiğini ve en az 100 LTC‘ye sahip olan adreslerin yükselişte olduğunu söylüyor.