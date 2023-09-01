Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 25.750 dolara kadar düşmüştü ve yine sıkıcı günler başlıyor olabilir. 10 günlük yatay hareketin ardından Salı günü SEC mağlubiyetiyle toparlanan fiyat şimdi yeniden düşüyor. Eğer bir 10 günlük daha yatay seyir görürsek bu artık ayı piyasaları için bile fazla olacak.

Binance Coin (BNB) Geleceği

Bluntz takma adıyla tanınan uzman analist BNB/BTC işlem çiftinde güçlü satış sinyallerinin olduğunu söyledi. Hali hazırda BTC düşerken BNB bir de BTC paritesinde kayıplar yaşarsa bunun sonucu ağır olabilir. Yükseliş trendindeki bir düşüş formasyonu, tipik olarak fiyat bir dizi tepe ve dip yaptığında ortaya çıkar. Bir noktada yeni zirveler yapamayan fiyat önemli ölçüde erir.

“BNB Coin halen açığa satışlar için öncelik listesinin başında yer alıyor. USD çifti hala bir A-B-C düzeltmesi yapıyor. BNB uzun vadede ciddi satış sinyalleri gönderiyor”.

BNB Coin Fiyat Hedefi

Elliot Dalga teorisinin bir parçası olan ABC düzeltmesi, trendin ters yönünde gerçekleşen basit bir üç dalga hareketidir. Analistin grafiğine göre BNB‘nin 2 Eylül civarında 200 doların altına düştüğünü görebiliriz. 6 Eylül için hedefiyle 196 dolar seviyesinde bulunuyor. BNB Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada çoktan 212 dolara gerilemişti.

Analist BNB için düşüş tahminini bundan 8 ay önce yapmıştı.

“BNB/BTC’deki beş yıllık yükseliş trendinin sona erdiğini düşünüyorum. Bence buradan itibaren en az %40-%50 daha düşecek. Bunun BNB/USD fiyatını nereye getireceğini gerçekten bilmiyorum ama bundan sonra bu coin’den vebadan kaçar gibi kaçacağım. Elinizde tutuyorsanız size iyi şanslar dilerim.”

Ayrıca aylar önce BNB‘nin 80 dolara kadar düşebileceği konusunda da bir uyarı yayınlamıştı. Analistin o günkü tahmini 80-100 dolar aralığının yüksek ihtimal olduğu ve 80 doların altına düşebileceği yönündeydi. Eğer Capo ve Bluntz haklı çıkarsa Binance Coin (BNB) öldürücü bir darbe alabilir. Böylesine büyük bir kaybın tetiklenmesi için ABD Adalet Bakanlığının kral kripto para borsasına beklenenden daha güçlü iddialarla dava açması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.