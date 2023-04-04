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Bloomberg’in Emtia Stratejisti Mike McGlone, dün katıldığı bir YouTube röportajında küresel piyasalardaki mevcut durumuna ve son haftalarda ABD’de tırmanan bankacılık krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. McGlone, küresel piyasalardaki mevcut durumun, 1929-1939’daki on yıllık durgunluktan önceki duruma oldukça benzediğini dile getirdi ve son dönemlerde teknoloji endüstrisindeki büyük ölçekli işten çıkarmalara dikkat çekti.

Bloomberg Emtia Stratejisi, Global Piyasalardaki Mevcut Durumu Değerlendirdi

Dün katıldığı bir YouTube röportajında global piyasalardaki mevcut durumu ve ABD’de tırmanan bankacılık krizini değerlendiren Bloomberg Emtia Stratejisti Mike McGlone, global piyasalardaki mevcut durumun, 1929-1939’daki on yıllık durgunluktan önceki duruma oldukça benzediğini dile getirdi ve teknoloji endüstrisinde son dönemlerdeki geniş çaplı işten çıkarmalara dikkat çekti. Mike McGlone, kamuoyunda son dönemlerde FED’in faiz artışlarına ilerleyen aylarda son verebileceği veya daha düşük oranlı faiz artışları ile yola devam edebileceğine yönelik beklentinin artması ile birlikte kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçtini ancak FED’in böyle bir yol izlemesinin pek olası olmadığını öne sürdü. Bloomberg Emtia Stratejisti Mike McGlone’a göre 2023 yılının ilerleyen aylarında küresel ölçekte yeni bir mali kriz baş gösterebilir.

Olası Bir Mali Krizin, Bitcoin’e Etkisi Nasıl Olacak?

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in geçmiş yıllarda iyi bir sınav verdiğini ifade eden Bloomberg Emtia Stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in uzun vadede yeni bir ATH seviyesine varan yükselişler kaydedebileceğini ifade etse de yakın vadedeki mevcut durumun kripto para piyasası adına yeni bir yükseliş dönemine işaret etmediğine yönelik düşüncelerini dile getirdi. Mike McGlone, FED’in ilerleyen aylarda atacağı adımlara ve olası yeni gelişmelere de bağlı olarak kripto para piyasasının yeni düşüşler kaydedebileceğini ve Bitcoin’de dip fiyat seviyelerine henüz ulaşılmamış olabileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.