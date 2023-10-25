  Bloomberg Baş Stratejistinden Olay Açıklama: Bitcoin Külçe Altın’ın Yerini Alacak!

Bloomberg Intelligence’ın Baş Emtia Stratejisti Mike McGlone, son günlerde ortaya çıkan spot Bitcoin (BTC) Borsa Yatırım Fonu (ETF) onayı beklentisine bağlı gerginliğin yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altın üzerinde nasıl olumsuz bir etki yarattığını belirtmek üzere X uygulamasında bir açıklama yayınladı.

Bitcoin Altının Yerini Alacak

McGlone net bir biçimde, varlıklarla ilgili olan altın ve ETF’lerin yakın dönemde net bir biçimde düşüş yaşadığını belirtti. Yaşanan son gelişme, yakında piyasaya adım atması beklenilen Amerika Birleşik Devletleri spot BTC ETF’leriyle bağlantılı görünüyordu ve stratejist, ETF’ler konusunda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) gelecek onay beklentisiyle Bitcoin ve kripto paraların giderek büyüdüğünü belirtti.

McGlone, Bitcoin’in altın karşısındaki üstünlüğüne neden inandığını açıklayacak bir dizi yorumlarda da bulundu ve uzun bir süreç içerisinde Bitcoin’in muhtemelen “külçe altının yerini alacağını” belirtti. Öte yandan, Bloomberg Intelligence tarafı, ABD’de yaşanan ekonomik durgunluk karşısında bile altının yükselişine ilişkin olumlu fikirlerini korumaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra McGlone bazı konularda şimdiden haklı çıktı. Bitcoin’in hisse senetleri ve tahvillere karşı son zamanlarda güçlendiğini belirterek haklı çıktı.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin ve altının, geçmişte çoğu zaman birbirleriyle zıt bir biçimde hareket eden ama yakından ilişkili iki varlık olduğunu belirtmekte fayda var. BTC ve altın arasındaki korelasyonun düşmesi, Bitcoin’e dijital altın benzetmesi yapılmasına sebep olabilir ve onu geleneksel altın gibi bir değer deposuna dönüştürme hedefinin hala sanıldığı kadar yakın olmadığı düşüncesini yaygınlaştırabilir. Ancak yine de bunun yakın zamanda kripto varlığının benimsenme oranını etkilemediği de görülüyor.

Ekim ayının başı düşünüldüğünde Bitcoin, altının son iki ayın en düşük seviyesinde işlem gördüğü dönemde yeni yüksek fiyat seviyelerine ulaşmıştı. Yaşanan küresel mali krizin ortasında yatırımcıların güvenli bir liman olarak gördüğü altın, ons başına 1.880 dolarlık kritik destek seviyesinden düşme tehlikesiyle karşılaşmıştı.

BTC spot ETF’sinin onaylanacağı beklentisini taşıyan ünlü isimler de bulunuyor. Mike Novogratz, Anthony Scaramucci ve Robert Kiyosaki gibi uzmanlar Bitcoin’in büyük bir yükselişe geceğine olan inançlarını gün geçtikçe artırıyor. Kiyosaki’ye göre onayın çıkmasının ardından BTC’nin 135.000 dolara ulaşması mümkün olabilir.