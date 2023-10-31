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  •   Bloomberg Analistlerinden Yüzde 90 Açıklaması! Spot Bitcoin ETF’sinde Son Durum! Valkyrie İnat Etti!

Bloomberg Analistlerinden Yüzde 90 Açıklaması! Spot Bitcoin ETF’sinde Son Durum! Valkyrie İnat Etti!

Özet

  • Valkyrie, ABD'deki ilk spot Bitcoin ETF'sinin onayı adına güncellenmiş bir teklif sundu.
  • Bloomberg analistlerine göre spot Bitcoin ETF onay beklentisi %90'a yükseldi.
  • SEC, 2 Kasım'da kritik bir toplantı düzenleyerek Bitcoin ETF sürecini ele alacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:35
31 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Valkyrie bir girişimde bulunarak BlackRock,Fidelity,Ark Invest’e katılarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk spot Bitcoin ETF’sinin onayını bekleyen diğer şirketlere katılarak kuruma, güncellenmiş bir spot Bitcoin ETF teklifi sundu. Bunun, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin ETF’sini onaylamaya yaklaştığı günlerde gerçekleşiyor olması ise dikkat çekiyor.

Valkyrie ETF Başvurusu Son Durum

Bloomberg analisti James Seyffart X’te bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü varlık firması Valkyrie’nin spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması adına, şirketin diğer spot Bitcoin ETF başvuru sahiplerinin yaptığı değişikliğe benzer bir biçimde, ABD SEC’in beklentilerini karşılamak amacıyla güncellediğini belirtti.

Valkyrie Funds, spot Bitcoin ETF’leri için prospektüs değişikliği trenine katılıyor. İşler hala perde arkasında ilerliyor.

BlackRock, Ark Invest ve VanEck gibi spot Bitcoin ETF başvuru sahipleri kısa süre önce SEC’e tarafından yapılan risk, yeni dil, tohumlama ve daha fazla içerik hakkında güncel izahnameyi SEC’e tekrar sundu. VanEck diğer şirketlerden ayrılarak, BTC ETF’yi fiziksel BTC’de yerleşik fonlarla tohumlama planlarını açıkladı.

Tüm bunlar gerçekleşirken Bloomberg analistleri de spot Bitcoin ETF onayına yönelik beklentiyi %90’a yükseltti. Bloomberg’in tahmini, Ark Invest ve 21Shares’in ABD SEC ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ve Bitcoin ETF başvurusunu güncellemesinin ardından geldi.

ABD SEC’in 2 Kasım’daki Kritik Toplantısı

Bunun yanı sıra avukat Scott Johnsson tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Grayscale davasında temyiz süresinin sona ermesinden ardından SEC’in 2 Kasım’da komisyon üyeleri ile ilk kapalı bir toplantısını gerçekleştirileceğini de paylaştı.

Toplantının gündeminde ise dava taleplerinin ve idari işlemlerin çözüme kavuşturulması yer alacak. SEC’in her şeye rağmen süreci uzatmak adına yeni belgeler sunup sunmayacağı ise merak konusu durumunda.

Bunun yanı sıra bir gelişme de SEC v. Ripple Labs davasında gerçekleşti. SEC ve Ripple’a ortaklaşa bir brifing programı önermesi konusunda mahkeme 9 Kasım’a kadar süre tanıdı. Bu konunun da toplantının bir parçası olması bekleniliyor.

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