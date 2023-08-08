Kripto para piyasalarında yıllar boyu devam eden döngülerde devasa altcoinlerin tarih olduğunu gördük. En büyük 100 kripto paranın önemli bölümü yıllar içinde değişti. Az sayıda kripto para hayatta kalabildi. Şimdi ünlü Bloomberg analisti yine aynı şeyin olacağını düşünüyor. Üstelik hangi altcoinlerin öleceğini de net biçimde söyledi.

Ethereum Rakiplerinin Geleceği

Bloomberg Intelligence’ın kripto piyasası analisti Jamie Coutts popüler Ethereum rakiplerinin yakında öleceğini söyledi. Coutts’a göre, borsada işlem gören “zombi” şirketler ile taleplerinin düştüğünü gören layer1 blockchain projeleri arasında benzerlikler var.

“Alternatif L1 blockchain tablosu bana fiat dünyasındaki zombi şirketleri (EBIT [faiz ve vergi öncesi kazanç] > Faiz Gideri) hatırlatıyor. Kriptonun çok da uzak olmayan bir gelecekte bunlardan kurtulacağını düşünüyorum. Yetersiz talep (ücretler) + yüksek enflasyon = negatif karlılık.”

Grafiğine göre, Ethereum ağı 2023’ün ikinci çeyreğinde 500 milyon dolardan fazla kâr elde ederken, diğer layer1 çözümleri 1,5 milyar dolardan fazla düşüş yaşadı.

Aptos, SUI, Solana ve Diğerleri

2021 yılı boğa sezonunda en popüler layer1 çözümü Avalanche ve Solana’ydı. Ancak ayı piyasası devam ederken bu iki layer1 çok sayıda rakibe karşı mücadele vermek zorunda kaldı. Özellikle Solana, kurumsa yatırımcılar tarafından da terkedildiği için TVL gücünde devasa erime gördü. Üstelik rekabetin artması ve Ethereum l2 çözümlerinin de onların pazar payına saldırması Ethereum katillerini geleceğini olumsuz etkiliyor.

Coutts, “zombi” şirketlerin ve layer1 projelerinin potansiyelleri nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekebileceğini söylüyor. Ancak Federal Rezerv’in yüksek faiz oranlarıyla birlikte, bu tür spekülatif yatırımların daha az çekici olduğunu ve muhtemelen birçoğunun (bu politika nedeniyle) sonunun yaklaştığının da altını çiziyor.

“Açıklamak gerekirse, Russell 3000’in %23’ü tanım gereği ‘zombi’ şirketlerdir. İnsanlar potansiyel büyüme için para ödeyecek ve bazıları için bu eninde sonunda karlılıkla sonuçlanacak. Sorun yeni faiz oranlarıdır. Ethereum katilleri için de aynı şey geçerli, bazıları hayatta kalacak ve gelişecek ancak birçoğunun silindiğini göreceğiz”.

Zaman Coutts’un haklı olup olmadığını hepimize gösterecek.