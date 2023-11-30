Bitfinex Analistlerinden Bitcoin Yorumu: Bu Adım İle Bitcoin’e Sermaye Girişi Olabilir

Kripto para piyasasında Bitcoin fiyatına yönelik bekleyiş devam ediyor. Bitcoin cephesinde 38.000 dolar seviyesinde önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ederken analistlere göre ABD Merkez Bankası’nın 13 Aralık’ta gerçekleşecek olan bir sonraki toplantısında faiz oranlarını duraklatması halinde Bitcoin’e daha fazla sermaye girişi olabilir.

Gözler Aralık Ayına Çevrildi

Kripto para piyasası Bitfinex’te görev alan analistlere göre olası bir faiz duraklatması halinde yatırımcıları ilgilendiren önemli bir süreç başlayabilir. Analistler konu ile alakalı şu ifadeleri paylaştı:

“Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller’ın son açıklamalarının da gösterdiği gibi Fed’in faiz artırımlarında bir duraklama beklentisi var. Faiz oranlarındaki bir duraklama, Bitcoin gibi risk varlıklarına daha fazla sermaye akmasına yol açabilir.”

Bitfinex tarafından ele alınan analiz, Federal Rezerv Başkanı Chris Waller’ın bu hafta başında yaptığı bir konuşmaya dikkat çekti. Waller konuşmasında, ABD ekonomisinin hızında yaşanan gevşemenin cesaret verici bir işaret olduğunu ve mevcut para politikasının Fed’in %2’lik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu gösterdiğini açıkladı. Waller 28 Kasım’da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ekim ayına ilişkin veriler ekonomik faaliyetlerde bir gevşemeye işaret ediyor ve dördüncü çeyreğe ilişkin tahminler enflasyonun düşürülmesine yönelik ilerlemeyle daha uyumlu bir ılımlılık gösteriyor.”

Analistlerden Dikkat Çeken Uyarı

Waller, mevcut para politikasının hakkında ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu %2’ye geri getirmek için iyi bir konumda olduğundan emin olduğunu da açıklamalarına ekledi. Waller’ın yorumları CME FedWatch’un Aralık ayındaki bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz oranlarının %95 olasılıkla duraklatılacağı yönündeki tahminiyle birleşince analistler arasında bu adıma yönelik iyimserlik artmaya devam ediyor. Fed yetkilisi, Ekim ayı tüketici fiyat endeksi enflasyon verisine de atıfta bulunarak açıklamalarına devam etti:

“Bu benim görmek istediğim şey ay boyunca enflasyon olmadı, fiyatlar neredeyse yatay seyretti ve iyileşmelerin bazı mal ve hizmetlerde yoğunlaştığı önceki anların aksine enflasyondaki ılımlılık geniş bir alana yayıldı.”

Ancak Bitfinex analistleri, konuya yönelik Waller’ın enflasyonun hala yüksek olduğu konusunda da uyarıda bulunduğuna dikkat etmenin önemli olduğuna dikkat çekti. Yavaşlama eğiliminin sürdürülüp sürdürülmeyeceği konusunda belirsizlik var. Bitfinex analistleri konu ile alakalı şu yorumda bulundu: