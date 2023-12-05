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Bitcoin’nin (BTC) Yükselişi Bu Altcoinlere Yaradı! İşte Geçen Haftanın Kazananları!

Özet

  • Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi altcoinler, Bitcoin'in yükselişiyle büyük kazançlar elde ediyor.
  • Dogecoin, piyasa değerine göre en büyük 10. kripto para birimi olarak geçen haftanın en büyük kazancını yaşarken, Shiba Inu da %6 artış gösterdi.
  • Ethereum (ETH) %2'nin üzerinde kazanç elde ederken yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi, ETF beklentisiyle yeniden arttı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) yükselişi yatırımcıların ilgisini toplarken Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi bazı altcoinler de büyük kazanımlar yaşıyor. Piyasaların en büyük meme token’ı ve piyasa değerine göre en büyük 10. kripto para birimi olan Dogecoin, geçen haftanın en büyük kazancını elde etti.

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Meme Token’larda ArtışBitcoin’in Yükseliş Etkisi Büyüyor

Meme Token’larda Artış

Dogecoin’in sıkı rakibi Shiba Inu da geçtiğimiz gün yaklaşık %6 artış göstererek büyük kazançlar elde etti. Popüler meme token, piyasaya göre en büyük 19. kripto para birimi ve şu anda 0,00000888 dolar seviyesinde işlem görüyor. Efsanevi yatırımcı Charlie Munger kaybının ardından bir dizi yeni token’ın ortaya çıkmasıyla geçen hafta yükselişe geçti.

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) da geçtiğimiz gün %2 oranından fazla kazanç elde ederek yükselişe geçti. Ancak tüm gözler var olan en büyük kripto paranın Mayıs 2022’deki çöküşünden bu yana görülmemiş yükseklere ulaşmaya devam eden Bitcoin’de. Yatırımcılar, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 10 yıl sonra spot Bitcoin borsada işlem gören bir ürünü onaylayacağı konusunda iyimser olduğundan, piyasaya ilgi yeniden arttı.

Bitcoin’in Yükseliş Etkisi Büyüyor

Lider kripto para birimi geçtiğimiz hafta içerisinde %12’nin üzerinde artış gösterdi ancak hâlâ Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.044 doların çok altında. Ek olarak Bitcoin yan ürünü Bitcoin Cash (BCH) ilk 20’nin en iyi performans gösterenlerinden biri oldu. Fiyatı son 24 saatte %7,5 arttı. CoinGecko’ya göre yazı kaleme alındığında BCH 244,28 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in daha hızlı ve daha düşük fiyatlı versiyonu olmayı hedefleyen altcoin, son yedi günde yüzde 8,5 oranında artış gösterdi.

Sonuç olarak Bitcoin’in yükselmesi altcoinleri, özellikle Dogecoin ve Shiba Inu’yu büyük kazançlar elde etmeye yönlendirirken, Ethereum da dahil olmak üzere diğer kripto paralar da artış gösterdi. Ancak Bitcoin’in Mayıs 2022’deki çöküşünden bu yana görülmeyen yüksek seviyelere ulaşma beklentisi piyasada önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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