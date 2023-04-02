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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da hafta boyu kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden 28.000 dolar ile 28.500 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu alttcoin, hafta boyu değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Kripto analiz platformu Santiment, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken Bitcoin’deki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Bitcoin, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %3’lük bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta başından bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği bu değer artışlarının ardından 1800 dolar direncini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Özellikle piyasa değeri en yüksek 20 kripto para birimi arasında XRP ve Cardano (ADA) kaydettikleri değer artışları ile birlikte piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Santiment, Kritik Verilere ve Metriklere İşaret Etti

Kripto analiz platformu Santiment, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki ve lider kripto para birimi Bitcoin’deki son durumu değerlendirdi. Hafta içerisindeki yaptığı paylaşım ile 2023’teki en büyük ölçekli 5 BTC işleminin de Mart ayında gerçekleştiğini belirterek yatırımcıları uyaran Santiment, bu kez Bitcoin adına yeni bir yükselişe işaret eden metriklere dikkat çekti. Santiment, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kritik metriklere işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kripto piyasaları için harika bir ilk çeyrek sona ererken, USDT, USDC, BUSD, DAI ve USDP için birleşik satın alma gücü 126,3 milyar dolardır. Düşüş bu hafta azaldı. Bir artış, #Bitcoin’in yükselme olasılığının büyük ölçüde arttığına işaret eder.”

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.