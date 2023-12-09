Bitcoin’in Ateşi Bu 3 Altcoin’i Sardı! Çift Haneli Yükseldiler!

Kripto para piyasası Bitcoin (BTC) liderliğinde boğa koşusunu sürdürmeye devam ederken bazı altcoin’ler son 24 saatte çift haneli yükseldi. Spot Bitcoin ETF’sinin yarattığı heyecan ve güvercin Fed yorumlarının etkisiyle yatırımcılar daha riskli varlıklara yönelerek kripto paraları son yıllarda görülmemiş seviyelere getirmiş durumda. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek Bitcoin blok ödülü yarılanması sonrası başlayacak potansiyel ralli beklentisiyle birleşen mevcuttaki olumlu ivme, fiyattaki artışlara da katkı sağlıyor.

Altcoin’ler Bitcoin Liderliğinde Yükseliyor

Bitcoin‘in yükseliş dalgasına öncülük ederek son 2 yılda görülmeyen yeni zirveye yaklaşıyor. En büyük kripto para son olarak 44 bin 700 dolar ile 2023 rekorunu kırdı ve bu eğilimi piyasadaki güçlü havayı yansıtıyor. Şu an itibariyle BTC’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 1,64 artarak 44 bin 225 dolardan işlem görüyor ve işlem hacminin son 24 saatte yüzde 15,99 düşüşle 23.80 milyar dolara gerilediği görülüyor.

En büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) fiyatı son 24 saatte yüzde 0,40’lık bir düşüşle 2 bin 365 dolardan işlem görürken, işlem hacmi yüzde 27,12’lik önemli bir düşüşle 11.48 milyar dolara geriledi. Buna karşılık dev altcoin’lerden XRP‘nin (XRP) fiyatı yüzde 5,75 artışla 0,6866 dolara ulaştı ve işlem hacmi son 24 saatte yüzde 14,19 artarak 2.05 milyar dolara yükseldi.

Solana‘da (SOL) son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken altcoin’ler arasında yer almaya devam ediyor. SOL, son 24 saatte kayda değer bir artışla 74,21 dolara yükseldi. Ayrıca son 24 saat içinde 2023’ün en yüksek seviyesi olan 75,27 dolara ulaştı. Piyasa genelindeki olumlu yatırımcı duygusu memecoin’leri de hareketlendirdi. Özellikle en büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı, işlem hacminin yüzde 5,54 düşüşle 1.08 milyar dolara gerilemesine rağmen yüzde 7’lik bir artışla 0,1034 dolara çıktı. İkinci en büyük memecoin Shiba Inu’nun fiyatı ise yüzde 4,83’lük bir artışla 0,00001038 dolara ulaşarak fiyatından bir sıfır silindi ve memecoin için tarihi bir an yaşandı.

Piyasa genelindeki son yükseliş kripto para piyasasının toplam değerinde yüzde 2,07 oranında artışa neden olarak 1.65 trilyon dolar gibi etkileyici bir rakama ulaşılmasını sağladı. Ancak bu artışa rağmen, korku ve açgözlülük endeksinin 82’de olması ve “aşırı açgözlülük” sinyali veriyor olması yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Günün Öne Çıkan Altcoin’leri

Cardano (ADA), kripto para piyasası genelindeki ralliye dahil olan altcoin’ler arasında ilk sırada yer alıyor. Son 24 saatte yüzde 26’nın üzerinde yükselen ADA, 0,60 dolar eşiğine dayandı. Altcoin bu yazının hazırlandığı sırada 0,5915 dolardan işlem görüyor. ADA‘nın fiyatı son 7 günde ise yüzde 52,67 oranında arttı.

Günün öne çıkan altcoin’leri arasında ikici sırada ise BitTorrent (BTT) yer alıyor. BitTorrent’in BTT’si son 24 saatte yüzde 24,80 yükselişle 0,000001023 dolardan el değiştiriyor. BTT‘deki son yükselişle birlikte altcoin’in fiyatından bir sıfır silinmiş oldu. Dahası altcoin’in fiyatı son 7 günde yaklaşık yüzde 120 oranında arttı

Günün öne çıkan bir diğer altcoin’i ise Avalanche‘ın AVAX’ı oldu. AVAX’ın fiyatı son 24 saatte yüzde 18,77 artışla 30 dolar eşiğinin üzerinde, 32,01 dolardan el değiştiriyor. Veriler AVAX‘ın fiyatının son 7 günde yüzde 140’ın üzerinde arttığını gösteriyor.