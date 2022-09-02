Bitcoin'in (BTC) Eylül ayında da düşük performans sergilemesi beklenirken, bazı altcoin'ler bir sonraki boğa koşusu için kolları sıvadı.

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Bitcoin’in (BTC) Eylül ayında da düşük performans sergilemesi beklenirken, bazı altcoin’ler bir sonraki boğa koşusu için kolları sıvadı.

ATOM ve Arbitrum, Gün Sayıyor!

Bloomberg raporuna göre, Eylül Bitcoin için en kötü aylardan biri olarak kabul ediliyor. Analistler BTC’de daha fazla düzeltme beklerken, bazı altcoin’ler ise güncellemeleri ile manşetlerde olacak. Ethereum’un (ETH) Merge güncellemesinin bu süreçte piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor. ETH dışında, iki altcoin’de güncellemeleri için gün sayıyor. Cosmos’un ( ATOM) ‘Cosmoverse’ konferansı 26-28 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Proje, bu tarihlerde çok sayıda geliştirme, güncelleme ve zincirler arası güvenliğin artırılmasına yönelik önemli adımlar atacak. Twitter üzerinden yapılan duyuru, zaten ATOM için kısa vadeli ralliye neden oldu. ATOM fiyatı, Haziran ayında yerel dibe ulaştığından bu yana %100’den fazla arttı. Altcoin, an itibariyle 12,5 dolardan işlem görüyor.

Eylül’de yakından izlenmesi gereken diğer bir proje de Arbitrum. Arbitrum Ethereum üzerine kurulu uygulamaları ölçeklendirmeye ve ücretleri düşürmeye hizmet eden bir blockchain ağıdır. Arbitrum ekosistemi, işlem ve operasyon ücretlerini daha da azaltan Arbitrum Nitro’nun lansmanı ile Eylül ayının başında çeşitli güncellemeler için hazırlanıyor. Geliştiriciler ayrıca topluluğa Arbitrum ekosisteminin boyutunu ve işlevini artıracak ve daha fazla kullanım alanı getirecek ARBI tokeni hakkında daha fazla bilgi verecek.

Ethereum Merge: FOCM Toplantısı ve Enflasyon

Kripto para piyasasının asıl odak noktası Merge olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, güncelleme uzun vadede ETH fiyatı üzerinde etkili olabilir. Eylül ayında TÜFE Verileri ve FOMC toplantısı (21-22 Eylül) yine piyasa için belirleyici unsurlar olmaya devam edecek. Çok sayıda ortaklık, güncelleme ve yakımlara ek olarak, piyasa kesinlikle hala makroekonomik şartların etkisi altınca olacak. Merge, eninde sonunda Ethereum’un fiyat performansını etkileyecek. Ancak, Bitcoin ve ETH, ayı piyasasında olumlu gelişmelere istenilen oranda tepki vermiyor.

Fed başkanı Powell, enflasyonla mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Bitcoin fiyatı bu yıl %60’tan fazla düşerken, Ethereum son birkaç hafta içinde yükselmeyi başardı. ETH fiyatındaki son artış, Merge güncellemesi ile bağdaşlaştırıldı. Kripto para piyasası, Fed’in şahin duruşu nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Makroekonmik şartların neden olduğu satış baskısı, Bitcoin’in 20.000 doların altına düşmesine neden oldu. Uzmanlara göre, bu noktada belirleyici faktör Fed’in para politikası olmaya devam ediyor.