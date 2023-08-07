Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 29.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olmasıyla birlikte kripto para piyasasındaki volatilitede ciddi bir düşüş görüldü. Geçen haftadan bu yana 29.000 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam eden BTC’deki son durumu değerlendiren analist, olası düşüş ve yükseliş senaryolarına değindi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’deki Konsolidasyon Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 29.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olmasıyla birlikte son haftalarda daha yatay bir seyir izlemeye başladı. Son 1 haftada %2’nin üzerinde değer kaybeden Ethereum (ETH), 1830 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi.

Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, yeni haftaya düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 40 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendiren analist, olası düşüş ve yükseliş senaryolarına değindi ve lider kripto para birimi BTC adına kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti Michael Van de Poppe, BTC‘nin yakın vadede kritik direnç seviyelerini aşamaması durumunda değer kayıplarının 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar devam edebileceğini öne sürdü.

Öte yandan yükseliş senaryosuna da değinden kripto para analisti, yükselişlerin hız kazanabilmesi adına ise lider kripto para birimi Bitcoin’in yakın vadede 29.700 dolar fiyat seviyesini aşması gerektiğini belirterek Perşembe günü Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) işaret ederek kritik verilerin önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.