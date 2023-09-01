Kripto para piyasası, Salı günü güçlü bir yükseliş yaşasa da hafta içerisinde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.000 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki düşüş eğilimi devam ederken kripto analiz platformu Glassnode, kripto para borsalarında artan kripto varlık girişine dikkat çekti ve güncel verileri paylaştı.

Kripto Analiz Platformu Güncel Verileri Paylaştı

Salı günü güçlü bir yükseliş yaşayan kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 26.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’de son günlerde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi.

Salı günü 28.000 dolar seviyelerini aşan BTC, sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 25.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasanın son günlerde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi. BTC’deki düşüşün de etkisiyle gün içerisinde yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri de oldu. KuCoin Token (KCS), Stacks (STX) ve Optimism (OP) son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’lara yaklaşan değer kayıpları kaydedildi.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu düşüş devam ederken kripto analiz platformu Glassnode da kritik metriklere dikkat çekti. Glassnode’un paylaştığı verilere göre kripto para borsalarında kripto varlık girişinde önemli bir artış meydana geldi.

Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi?

Kripto para piyasasındaki düşüş ve lider kripto para birimi BTC‘deki değer kaybı hız kazanırken on-chain veri analizi platformu Glassnode, kritik metriklere dikkat çekti ve güncel verileri paylaştı. Glassnode’un paylaştığı verilere göre son günlerde kripto para borsalarında yüksek miktarlarda kripto varlık girişleri kaydedildi.

Glassnode, işlem hacimleri bakımından global ölçekteki en büyük kripto para borsası Binance’e son günlerde yüksek miktarlarda BTC aktarıldığını bildirdi. Analistler, borsalarda kaydedilen kripto para girişlerindeki bu artışın BTC’de potansiyel olarak yeni bir satış baskısı oluşturabileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.