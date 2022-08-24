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Bitcoin’de Yapılan Anket Yatırımcıyı Üzebilir! Kritik Tarih Ne Zaman?

Bitcoin'de ATH için yapılan ankete katılımcıların verdiği cevaplar pek de iç açıcı görünmüyor. 2025 yılı öncesinde ATH için karamsarlık hakim.
12:30
24 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün yayınlanan bir anketin sonuçlarına göre, katılımcıların %47’si Bitcoin’in (BTC) 2025’e kadar yeni bir ATH’ye ulaşmayacağına inanıyor. Bu sonuç, Google Trends’ten alınan verilerle de doğrulanan kripto para piyasası katılımcılarının aşırı karamsar duygularını yansıtıyor.

Anket Dikkate Değer Mi?

Anket, tanınmış kripto para piyasası analisti @TechDev_52’nin profili üzerinde gerçekleştirildi. Twitter hesabını 400.000’den fazla kişi takip ediyor. Ankete istatistiksel olarak geçerli 7991 katılımcıdan oluşan bir topluluk katıldı. Bu nedenle, sonuçlarının kripto yatırımcılarının geniş duyarlılığını yansıttığı düşünülebilir.

“Bitcoin ne zaman yeni ATH yapacak?” sorusuna 3 olası cevap vardı: 2023, 2025 ve asla. Ankete katılanların %47’si tarafından belirtildiği gibi, “2025” en sık seçilen cevap oldu. İkinci sırada ise %38 oyla “2023” yanıtı yer aldı. Son sıra yüzde 15 oyla “asla” oldu.

Anketi düzenleyen @TechDev_52 “çoğunluk en az 2025’e kadar yeni zirveler beklemiyor” yorumunu yaptı. Daha sonra, “çoğunluğun 2021’de 100 binin üzerinde olmasını beklediğini” de sözlerine ekledi. Ayrıca tweetin altındaki bir yorumda, BTC’nin asla yeni bir ATH’ye ulaşmayacağına dair son yanıtın şimdiye kadar gördüğü en yüksek sayıda yanıtı aldığını kaydetti.

Google Trendler’de “Bitcoin ATH” Ölüyor

Bir Twitter anketinde ifade edilen kripto para piyasası katılımcılarının aşırı karamsar duyguları, Google Trends’ten gelen verilerle doğrulanıyor. Son 5 yılda “Bitcoin ATH” ifadesinin aranma sayısına baktığımızda mutlak dibe yakın olduğunu görüyoruz.

14-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında “Bitcoin ATH” ifadesi 100 derecelik bir ölçekte 1 değerini kaydetti. Bu ifade için 100’de yapılan aramaların zirvesi, Bitcoin’in Nisan 2021’den itibaren 64.850 dolarlık ATH’yi aştığı 17-23 Ekim 2021 haftasındaydı. Bir ay sonra, 10 Kasım’da BTC 69.000 dolara ulaştı ve düşüşe geçti.

Kripto para birimi sektörüne yönelik olumsuz duygular ve azalan ilgi için ek bir argüman, “kripto ATH” ifadesinin arama sonuçları olarak gösterilebilir. Son dönemin sonuçları, kripto piyasasının durumunu “Bitcoin ATH” ifadesinden bile daha iyi bir şekilde yansıtıyor.

Son 5 yılın grafiğinde 2021’de double top gibi bir şeyin oluştuğunu ve ardından kademeli olarak ilginin azaldığını görebiliriz. Bu ikili zirve önce 2-8 Mayıs 2021 (95 değer) haftasında, ardından 17-23 Ekim 2021 (100 değer) haftasında meydana geldi.

İlginç bir şekilde, “kripto ATH” ifadesi için yapılan aramalardaki düşüş, “Bitcoin ATH” ifadesinden çok daha hafifti. Ancak geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz bu düşüşün sona ermesi, Kasım 2020’den bu yana ilk kez 0’a yakın bir değerle karşılaşmamıza sebep oldu. Yani bugün neredeyse hiç kimse “kripto ATH” ibaresiyle ilgilenmiyor.

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