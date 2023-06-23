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Lider kripto para birimi olan Bitcoin, Citadel, Fidelity ve Charles Schwab gibi geleneksel finans sektöründen büyük oyuncuların resmi olarak kripto alanına girmesiyle ilgi çekici bir gelecekle karşı karşıya.

BTC’de Kurumsal İlgi!

Sektördeki düzenleyici zorluklara ve önceki aksiliklere rağmen yerleşik kurumların katılımı, kripto para birimlerine uzun vadeli kurumsal ilginin devam ettiğini göstermektedir. Bu, Bitcoin’in benzeri görülmemiş yüksekliklere ulaşıp ulaşamayacağı sorusunu gündeme getiriyor ve bazıları 1 milyon dolara ulaşma olasılığı hakkında spekülasyon yapıyor.

Bitcoin, haftaya etkileyici bir ralli ile başladı ve işlem aralığında yaklaşık 30.000 dolarda sabit kaldı. Özellikle, bu dalgalanma yaklaşık %20’lik kayda değer bir haftalık artışı temsil ediyor. Ünlü finans kurumları Charles Schwab, Fidelity Digital Assets ve Citadel Securities önemli bir hamleyle kripto para piyasasına girdi.

Bu devler tarafından desteklenen EDX Markets adlı bir kripto para borsası, Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash dahil olmak üzere dört popüler kripto varlığının ticaretini resmen başlattı. Büyük finans kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan EDX ile, merkezi kripto hizmet sağlayıcılarına karşı temkinli davrananlar için bir alternatif sunuyor.

BlackRock Etkisi!

Belirtilen gelişme, BlackRock’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonunu başlatmak için yaptığı son başvuruyu takip ediyor. K33 Research’te kıdemli bir analist olan Vetle Lunde’ye göre, bir spot Bitcoin ETF’sini onaylamanın Bitcoin’in piyasa yapısı üzerinde derin bir etkisi olabilir. Finansal danışmanların Bitcoin’i portföylerine dahil etmelerini kolaylaştırabilir.

ARK Invest’in CEO’su ve Baş Yatırım Sorumlusu Cathie Wood geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in fiyatı hakkındaki iyimserliğini paylaştı ve 1 milyon dolarlık bir hedef belirledi. Wood, Bitcoin’in deflasyonist bir ortamda bile iyi performans gösterme potansiyeli veren geleneksel finansla ilişkili karşı taraf riskini ele alma becerisinin altını çizdi. Dolayısıyla bu gelişmeler, Bitcoin’in ana akım kabulü için umut verici bir tablo gösteriyor ve tüm kripto piyasası üzerinde potansiyel olumlu etkilerin önünü açıyor.