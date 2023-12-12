BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de (BTC) Yeniden Test Kapıda! Analistten Boğa İçin Gerekenler Listesi!

Özet

  • Kripto analisti Willy Woo, Bitcoin'in 39.000 dolarlık bölgeyi yeniden test edeceğini öne sürdü.
  • Chicago Ticaret Borsası'ndaki (CME) 39.700 dolar civarındaki boşluğun doldurulması gerektiğini belirterek bu tahminini destekledi.
  • Woo, CME'deki 30 boşluğunun %93'ünün doldurulduğunu ve 20.000 dolar civarında doldurulmamış bir boşluk bulunduğunu ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Popüler kripto para analisti Willy Woo, Bitcoin‘in (BTC) herhangi bir olası yükseliş devamı öncesinde 39.000 dolarlık bölgeyi yeniden test edeceğini beklediğini ileri sürdü. İşte kripto para biriminde uzun ve kısa vadede fiyata etkili durumlar!

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Bitcoin’de Yeniden Test BölgesiBoğa Dönemi Gereksinimleri

Bitcoin’de Yeniden Test Bölgesi

Willy Woo sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamalarda takipçilerine, Bitcoin’in Chicago Ticaret Borsası (CME) vadeli işlem piyasasında 39.700 dolara yakın bir boşluğu olduğunu belirtti.

Ticaret boşlukları, geleneksel finans piyasalarında genellikle hafta sonlarında bir token’ın fiyatı son kapanış fiyatından önemli ölçüde daha yüksek açıldığında ortaya çıkar. Genel olarak söz konusu fiyat bölgesindeki likidite eksikliği nedeniyle boşlukların doldurulması genellikle beklendiği belirtiliyor. Willy Woo ayrıca 20.000 dolara yakın doldurulmamış bir boşluk daha olduğunu öne sürerek açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin CME Açığı 39.700 dolarda… Benim hesabıma göre CME günlük mumlarındaki 30 boşluktan 28’i (%93) dolduruldu. Doldurulmayan bir kısım hala mevcut.

Boğa Dönemi Gereksinimleri

Willy Woo ayrıca Bitcoin için hem boğa hem de ayı durumlarını ortaya koyuyor. Analist BTC için yükseliş katalizörleri listesinde faiz oranlarının düşmesi, dolar endeksinde zirve ve küresel likiditenin geri dönüş olasılığını içeriyor. Analist konu hakkında şunları söyledi:

Bitcoin için BULL durumu: Oranlar düşüyor, küresel likidite geri dönüyor, DXY (ABD doları endeksi) zirveye çıkıyor, spot ETF (borsa yatırım fonu) yaklaşıyor. MSTR (MicroStrategy) satın alma iştahı tarafından gösterilen BTC için etkileyici halka açık şirket hazine talebi. Kripto eleştirmeni Peter Schiff altının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ancak BTC’nin olmadığını belirtti. Kripto karşıtı Senatör Elizabeth Warren Kuzey Kore’ye ulusal güvenliği artırmak için BTC satın almasını önerdi. Yukarıdakilerin hepsi uzun vadede etkili.

BTC’de düşüş eğiliminin nedenleri listesinde, 39.000 dolarlık CME açığının yanı sıra Willy Woo, borsalara taşınan net kripto para akışından, teknik olarak düşüş eğiliminden ve vadeli işlem piyasasında Bitcoin’e yönelik zayıflayan talepten bahsediyor. Analist açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

BTC için BEAR durumu: düşüş yönlü teknikler gelişiyor. Borsalara spot akışlar geri geliyor. CME açığı 39.000 dolar. Vadeli işlemler talebi hafifliyor. Yukarıdaki durumlar Bitcoin’de kısa vadeli etkilerin tümü

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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