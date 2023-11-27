Bitcoin’de (BTC) Yarım Milyon Dolarlık Tahmin: Bu Veri Çok Ses Getirir!

Kıdemli kripto para analisti PlanB, Bitcoin‘in (BTC) önümüzdeki dört yıl içinde 524.000 dolara kadar yükselmesine şaşırmayacağını öne sürdü. Analist madencilerin ödüllerinin her halving döneminde yarıya inmesiyle BTC fiyatına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bitcoin’de Halving Süreci

Analist PlanB, madencilerin ödüllerinin yarıya indirildiği her halving döneminde lider kripto para biriminin BTC’nin çoğunluğunun hangi fiyata dağıtıldığını gösteren bir grafiği sosyal medya platformu devi X’te takipçileriyle paylaştı. PlanB, BTC’nin dağıtım aralığının alt sınırından yaklaşık 4 kat daha yüksekte göründüğü tarihsel eğilime dayanarak, lider kripto para biriminin önümüzdeki birkaç yıl içinde yarım milyon dolar aralığının üzerine çıkabileceğini iddia etti.

Ayrıca bir sonraki boğa koşusunun, Covid-19 gibi 2021 döngüsünü etkileyen çeşitli makro faktörler nedeniyle geçmişe göre çok daha patlayıcı olabileceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2012 halvinginde çoğu Bitcoin 16 doların altındaydı. 2016 halvingi BTC’nin çoğu 256-1024 dolar aralığındaydı. 2020 halvingi BTC’nin çoğu 4.000-16.000 dolar aralığındaydı. 2024 halvingi BTC’nin çoğu 16.000-65.000 dolar aralığında olacak. Önümüzdeki dört yıl içinde çoğu BTC 65.000 ila 524.000 dolar aralığında transfer olursa şaşırmam.

BTC’de Alım Bölgesi

Yakından takip edilen analist ayrıca BTC’nin bir süreliğine yalnızca 40.000 doların altında kalacağını öne sürdü. Bitcoin’in iki yıllık ve beş aylık gerçekleşen fiyat seviyelerinin üzerinde işlem gördüğünü gösteren başka bir grafik paylaşıyor. Gerçekleşen fiyat ölçümü tüm Bitcoin’lerin toplamını, zincirde en son işlem gördükleri fiyattan dolaşımdaki BTC sayısına bölerek takip eder. PlanB konu hakkındaki açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

40.000 doların altındaki Bitcoin’in tadını çıkarın… Bu süre boyunca.

Sonuç olarak Kripto para analisti PlanB, Bitcoin’in önümüzdeki dört yıl içinde 524.000 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Analist, her halving döneminde madencilerin ödüllerinin yarıya inmesini gösteren bir grafikle iddiasını destekledi. Ayrıca, Covid-19 gibi makro faktörlerin etkisiyle bir sonraki boğa koşusunun daha patlayıcı olabileceğini ifade etti. PlanB, Bitcoin’in geçici olarak 40.000 doların altında kalabileceğini de öne sürdü ve bu süreçte yatırımcılara sabırlı olmalarını önerdi.