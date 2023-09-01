29 Ağustos’ta amiral gemisi kripto para birimi Bitcoin, Grayscale’in zaferinin ardından 28.000 dolara kadar yükseldi. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yedi Spot ETF başvurusuna ilişkin kararlarını ertelemeyi seçmesi nedeniyle artık bu kazanımlarını kaybetti.

Bitcoin ETF’lerine Erteleme!

SEC, BlackRock, WisdomTree , Invesco, Fidelity, Valkyrie, VanEck ve Bitwise’ın ETF uygulamalarına karar vermek için zaman çizelgesini uzatırken Bitcoin %4’ün üzerinde düşüşle 26.000 dolara geriledi . Bu fiyat hareketi, kripto para biriminin Grayscale’in zaferi haberine olumlu tepki verdiği ve ABD Temyiz Mahkemesinin Komisyona karşı varlık yöneticisi lehine karar verdiği durumla tezat oluşturuyor.

Birçok yatırımcı Grayscale’in zaferinin ardından SEC’in bu ETF başvurularıyla ilgili kararını sabırsızlıkla beklemişti ve yasal kaybın, düzenleyiciyi bu başvuruları onaylama konusunda yumuşatacağını umuyordu.

Ancak Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas daha önce SEC’in bu başvuruları geciktirmesi durumunda “şaşırmayacağını” belirtmişti. Analiste göre, SEC’in bir noktada “pes etmesi” muhtemel olduğundan bu zaman çizelgeleri o kadar da önemli olmayabilir ve eninde sonunda bu başvuruların onaylandığını göreceğiz.

Bu durumun ardından SEC’in bu başvuruları incelemek ve kararını onaylamak, reddetmek veya ertelemek arasında seçim yapmak için 45 günü daha olacak. Düzenleyicinin ayrıca bu başvuruları onaylayıp onaylamayacağına karar vermek için maksimum 240 günü vardır. Ancak arada birkaç önemli son tarih var.

Bitcoin’de Kritik Süreç!

Spot Bitcoin ETF’nin onaylanmasının, Bitcoin fiyatında önemli bir artışa yol açabilecek önemli olaylardan biri olduğunu öngörülüyordu. Ancak SEC’in bu başvuruları erteleme kararı, henüz geri adım atmaya hazır olmadığını ve Spot Bitcoin ETF’sinin onaylanmasına karşı direncin devam edebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte spot Bitcoin ETF’nin onayı belirsizliğini korurken, Bitcoin bu ay boyunca düşüşte kalabilir. Tarihsel verilere göre, kripto para birimi Eylül ayının sonunda çoğu zaman düşüş eğiliminde kapandığı için Eylül ayının Bitcoin fiyatı açısından her zaman düşüş eğilimi gösterdiği biliniyordu.

Ayrıca Bloomberg analisti James Seyffart’ın SEC’in bu ETF başvuruları için bir sonraki son tarihinin Ekim ayında olduğunu belirtmesiyle Ekim ayı daha umut verici görünüyor çünkü izlenecek önemli günler olabileceği öne sürüldü. Ethereum Vadeli İşlemler ETF’lerinin de Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu da piyasa için büyük bir destek olabilir. Buna rağmen analistler, Bitcoin’in bu yıl yeni bir zirveye ulaşmasından umutlu değil. Zira Bitcoin’in bu yılın geri kalanında 25.000 ila 32.000 dolar arasında konsolide olabileceği öngörülüyor.