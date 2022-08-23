Bitcoin 21.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmak için büyük bir çaba gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde kalması için ise bazı önemli şeyler bulunuyor.

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Bitcoin (BTC), 18 Haziran’dan beri devam düzeltici modelin hala alt kısmında işlem görüyor. Eğilimin yönü hala belirsiz duruyor. BTC, 18 Haziran’da en düşük seviyeye ulaştığından bu yana yükselen bir paralel kanal içinde işlem görüyor. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, bu da en olası senaryonun bundan sonra bir kırılım olacağı anlamına gelebilir.

Düzeltme Senaryosu Bulunuyor

Ayrıca, Bitcoin bu kanalın alt kısmında işlem görüyor ve bu da hareketin düzeltici olma olasılığını artırıyor. Ancak, kanalın destek hattı hala sağlam duruyor ve bir sıçrama başlatmış gibi görünüyor. Ayrıca, altı saatlik RSI, aşırı satım bölgesinin dışına çıkmış gibi görünüyor. Bu daha önce gerçekleştiğinde, Bitcoin önemli bir yukarı doğru hareket başlatmıştı.

Dolayısıyla, BTC’nin kanalın orta çizgisinin üzerine çıkmayı başarması veya bunun yerine destek çizgisinin altına düşmesi, muhtemelen gelecekteki eğilimin yönünü belirleyecek.

Kısa Vadeli Model

İki saatlik grafik, BTC’nin 15 Ağustos’ta en yüksek seviyeye ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Çizgi şu ana kadar dört ret ile karşı karşıya kaldı. İki saatlik RSI yukarı doğru hareket ediyor (yeşil hat) ama hala 50’nin altında. Dolayısıyla, direnç çizgisi fiyata direnç yaratırken, 50 çizgisi de RSI için aynı şeyi yapıyor.

Bu kanalın dışına gerçekleşecek bir hareketin BTC’yi 22.500 dolardan 0.382 Fib geri çekilme direnç seviyesine götürmesi beklenilebilir. Tersine kırılma başarısızlığı, ardından 20,800 ABD Dolarının altına düşme senaryosunu ve muhtemelen daha önce ana hatlarıyla belirtilen kanalda bir bozulmaya neden olabilir.

BTC Dalga Sayısı Analizi

En olası uzun vadeli dalga sayımı, dibin bu sınırlar içerisinde olduğunu gösteriyor. Ancak, yerinde iki potansiyel kısa vadeli sayım bulunuyor. Analistler, Bitcoin’in önde gelen bir köşegeni tamamladığını ve şu anda bir A-B-C düzeltici yapısının ilk bölümünde olduğunu öne sürüyor.

Onlara göre Bitcoin 20.000 doların üzerinde destek bulabilir ve yukarı doğru hareketine devam edebilir. İkinci sayı, Bitcoin’in karmaşık bir düzeltici yapıyı (siyah) tamamladığını ve şimdi düşüş eğilimine (sarı) başladığını gösteriyor. Bu, kanalın varlığı ile uyumlu görünüyor. Bitcoin’in kanaldan ayrılıp ayrılmadığı veya orta çizgisini geri alıp almadığı, fiyatın yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşayacağını belirleyebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.