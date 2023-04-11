Lider kripto para birimi olan Bitcoin'de (BTC) yaşanan artışlar sonrasında milyon dolarlık işlemler gerçekleştirildi. İşlemlerin sebebi ne?

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Bitcoin (BTC), Haziran 2022’den bu yana ilk kez 30.000 dolar fiyat aralığına ulaştı. Coinglass’ın verilerine göre, %7’lik bir artış son 24 saatte 174,2 milyon dolar değerinde işlemi tasfiye etti. Ayrıca iki kripto para analisti yaptıkları değerlendirme sonucunda Bitcoin için hedef vererek görüşlerini bildirdi.

BTC Tasfiyeleri!

Elde edilen verilere göre toplam tasfiye tutarının %87,34’ü açık pozisyonlardan gerçekleştirildi ve toplam 31.864 yatırımcı tasfiye etti. Ek olarak en büyük BTC holder’larından biri olan MicroStrategy, gerçekleşmemiş milyonlarca kayıpla Bitcoin’i 10 ay elinde tuttuktan sonra kârda. MicroStrategy’nin Bitcoin varlıklarını takip eden bir web sitesi olan Saylor Tracker’a göre şirket, ortalama 30.129 dolar fiyatla 140.000 BTC’ye sahip. Açıklanan son verilere göre mevcut konum itibariyle 7.8 milyon dolarlık gerçekleşmemiş bir karı var. BNS borsasının CEO’su Gaurav Dahake, açıklamalarında 2023 için son derece iyimser olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Geçmişteki son üç döngüde de görüldüğü gibi Bitcoin’in ivmesini artıran Bitcoin halving etkinliğine sadece 12 ay uzaktayız. BNS, Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeli konusunda oldukça iyimser olmaya devam ediyor ve yatırımcılara sistematik bir yatırım planı (SIP) yaklaşımı benimsemelerini sürekli olarak tavsiye ediyoruz.

Bitcoin’de Fiyat Hedefi!

Bununla birlikte uzman isim Gaurav Dahake, BTC’nin bu yıl 50.000 dolara ulaşacağını öne sürerek şunları söyledi:

Bu rallinin birkaç çeyrek daha devam etmesini bekliyoruz ve Bitcoin’in önümüzdeki altı ay içinde 50 bin doları geçeceğinden eminiz.

CoinSwitch’in önde gelen ismi Parth Chaturvedi de yaklaşan Bitcoin yarılanması adına yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı:

BTC’nin tarihsel fiyat döngülerine bakarsak, yarılanmadan sonra en az bir yıl sürecek bir boğa koşusunun başlangıcına işaret eden bir sonraki ödül yarılanmasına neredeyse bir yıl uzaktayız. Bitcoin fiyatlarında daha fazla büyüme bekleyebiliriz.

Yazı kalem alındığında Bitcoin, 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 30.168 dolardan işlem görüyor.