Bitcoin’de (BTC) Madencilerinde Hareketlilik! Ne Anlama Geliyor?

Geçtiğimiz dönemlerde piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin (BTC) fiyatı, artan ağ etkinliğinin etkisiyle önemli bir artış yaşadı. Genel fiyatlar arttıkça madenci ücretleri de yükseliş eğilimi gösterdi. Yakın zamanda yayınlanan bir IntoTheBlock gönderisine göre, Bitcoin ücretleri 60 milyon doları aşarak altı ayın zirvesine çıktı.

Bitcoin’de Analitik Raporları

Elde edilen verilere göre, Ordinals’a olan ilginin artmasına atfedilen bu ücret artışı %60’lık bir artışı temsil ediyor. Kripto fee’ler üzerinde daha ayrıntılı bir inceleme, Kasım ayı boyunca ücretlerde kayda değer bir artış olduğunu ve son on gün içindeki en yüksek noktalarına ulaştığını ortaya çıkardı. 17 ve 18 Kasım tarihlerinde günlük ücretler 11 milyon doları aştı ancak son güncellemeyle birlikte 3,6 milyon dolara düştü.

Özellikle fee düşüşüne rağmen hashrate bu yılki en yüksek seviyelerinden birinde kaldı. CryoptoQuant’ta Bitcoin hash oranının yakın zamanda yapılan bir analizi, son birkaç hafta içinde tutarlı bir yükseliş eğilimine işaret etti. Bu artış, ağdaki artan işlem hacmine bağlanabilir ve bu işlemleri işlemek için daha fazla hesaplama gücü gerektirir. Grafik, hash oranının 19 Kasım’da 546 milyonu aşarak yıl boyunca zirveye ulaştığını gösterdi. Ancak daha sonra 23 Kasım’da 331 milyar civarına geriledi. Yazı kaleme alındığında hash oranı 540 milyarın üzerine çıkarak altı aydan uzun bir sürenin ikinci en yüksek seviyesine ulaştı.

BTC Madencilik Gelirleri

Dikkate değer bir diğer gözlem ise Bitcoin madencilerinin fee’lerinden elde ettiği gelirin son birkaç hafta içinde artması. 8 Mayıs civarında gözlemlenen zirveye ulaşmasa da tutarlılığı bu eğilimi farklı kılıyor. Grafik analizi, madencilerin ücretlerden elde ettiği gelirin bu ay üç kez %20’yi aştığını ortaya koyuyor. Yazı kaleme alındığında fee’lerden elde edilen gelir yaklaşık %8,5’e düştü. Bu düşüşe rağmen önceki üç ayda gözlemlenenin üzerinde kalmayı sürdürdü. Ayrıca fee’lerin son aylarda madencilerin gelirine önemli bir katkı sağladığını gösteriyor.

Mevcut değerlendirme itibarıyla Bitcoin’in günlük zaman dilimi, Bitcoin’in 37.000 dolar fiyat aralığında sabit kaldığını gösterebilir. Grafik, %1’in üzerinde artış görülen önceki seansın ardından %1’den az marjinal bir artış gösterdi. Hafta sonuna yaklaşırken güçlü bir trend sergilemeye devam etti.